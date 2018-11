Senát považuje účast Andreje Babiše ve vládě České republiky do konce vyšetření podezření z dotačního podvodu v případu Čapí hnízdo za nepřijatelnou. Tak zní věta, kterou ve čtvrtek schválili senátoři na své první schůzi v novém složení.

"Je to návrh klidný a věcný. Jistě se všichni shodneme, že pro důvěryhodnost vyšetřování by bylo dobré, aby nad ním nestál sám obviněný," komentoval znění návrhu Jiří Oberfalzer (ODS).

Senátoři tak reagují na případ syna premiéra Andreje Babiše, který pro Seznam TV uvedl, že byl nějaký čas proti své vůli držen na Ruskem anektovaném Krymu, aby nemohl být vyšetřován v kauze Čapí hnízdo. Jeho otec premiér Babiš vše popřel a uvedl, že Babiš mladší trpí schizofrenií.

Takové vysvětlení většinu senátorů nepřesvědčilo. Nakonec schválené usnesení navrhl senátor za ODS Miloš Vystrčil. "Nabízí se otázka, zdali je všechno v pořádku, když v čele vlády stojí trestně stíhaný premiér," řekl v úvodním slovu a zároveň premiéra kritizoval za to, že nepřijal pozvání senátorů a nedostavil se osobně. "Doufal jsem, že pan premiér nám tyto věci vysvětlí. Doufám nyní proto, že Senát panu premiérovi vysvětlí, proč není možné, aby do vyšetření kauzy byl Babiš premiérem," dodal Vystrčil.

Na stranu opoziční ODS se přidali i někteří senátoři vládní ČSSD. "Návrh podpořím. Už v minulosti jsme byli svědky střetu zájmů Andreje Babiše, které jsou v jeho pozici předsedy vlády velmi vážné," uvedl sociální demokrat Milan Štěch. Stejně jako jeho předřečníci se pozastavil nad tím, jak se Babiš mladší dostal na území okupovaného Krymu. "Jen jedno území je pro občana ze země NATO hůře dostupné než Krym. Je to Severní Korea," dodal senátor.

Tomáš Goláň (Klub pro liberální demokracii) připomněl, že na Krym se není možné dostat bez vědomí, či dokonce pomoci ruských tajných služeb. "Ty za to něco budou chtít. A náš premiér je nyní vydíratelný," řekl Goláň.



Senátoři také premiérovi připomněli jeho vlastní slova. "Pan premiér řekl, že je za svoje děti připravený položit i život. Tak předpokládám, že je schopen položit i funkci předsedy vlády," prohlásil senátor za KDU-ČSL Petr Šilar.



Obhajoba premiéra zazněla z klubu vládního hnutí ANO. "Musíme si uvědomit, že pan premiér byl obviněn ještě před volbami a v těch volbách pak zvítězil. Má proto právo být premiérem," řekl senátor Ladislav Václavec. Poukázal také na to, že novináři mnohdy nesprávně někoho obviní, a když se ukáže, že je dotyčný člověk nevinný, nikdo už se mu neomluví. "Další věc, proč se nepřidám, je ta, že bychom se měli prezentovat vlastní prací, a ne tady vykřikovat, že někdo někam nepatří," dodal Václavec.



Jan Horník (STAN) se domnívá, že Senát už promarnil v případě Andreje Babiše svůj čas. "Neměl být vůbec premiérem," řekl s odkazem mimo jiné na to, že Babišův holding Agrofert vlastní média jako Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny. Babiš vloni Agrofert převedl do svěřenského fondu kvůli možné kolizi se zákonem o střetu zájmů.



Jako druhá zástupkyně hnutí ANO se do debaty přihlásila senátorka Zuzana Baudyšová. "Ptám se, proč tolik pozornosti kauze Čapí hnízdo? Je tady tolik kauz, kde zločinci fungují jako na drátku, a nikdo se jim nevěnuje. Doporučovala bych vzít v úvahu, jakou roli v této kauze hraje závist a nenávist," řekla.



Po asi dvouhodinové debatě senátoři návrh usnesení schválili většinou 59 hlasů. Proti byli čtyři členové horní komory. Ze sedmičlenného senátorského klubu hnutí ANO proti usnesení zvedl ruku pouze Ladislav Václavec. Ostatní členové se zdrželi.

Podle předsedkyně klubu Zdeňky Hamousové se většina členů zdržela, protože na místě nebyl premiér Babiš, který se omluvil. "Když na místě není relevantní partner, a přesto se vede dlouhá debata, tak jsem nakonec uznala, že nemá cenu hlasovat," řekla.