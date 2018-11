V případu Andreje Babiše mladšího, který je jedním z obviněných v kauze Čapí hnízdo, zůstává stále mnoho nevysvětlených informací. Jejich objasnění je klíčové pro věcné posouzení celé aféry. Rozhovor z čtvrtečního rána s Petrem Protopopovem, který premiérovu synovi dělal asistenta kvůli jeho údajné schizofrenii a doprovázel ho na Ukrajině, sice obsahuje některé podrobnosti z jejich cest a pobytu, vyvolává však také nové otázky.

Babiš mladší stále nebyl vyslechnut policií. Protože se uchýlil do Švýcarska a má tamní občanství, nemůže česká justice snadno znalecky posoudit jeho námitky, že je nezpůsobilý pro trestní stíhání ze zdravotních důvodů.

Proč Babiš mladší odjel do zahraničí, navíc mimo Evropskou unii, krátce v době, kdy policie rozjížděla trestní stíhání? Dal šéf hnutí ANO tehdy pokyn, aby jeho syn "zmizel", jak říká sám Babiš junior?

Redaktoři Práva nepoložili Protopopovi důležitou otázku, zda si byl v září 2017 vědom, že s Babišem ml. odjíždí na Krym v době, kdy už bylo veřejně známo, že policie připravuje obvinění lidí v kauze Čapí hnízdo (už v srpnu 2017 přišla do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše staršího a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání). Už předtím byl Babiš ml. vyzván policií k podání vysvětlení. Měl tedy vědět, že má být vyšetřovatelům k dispozici. Reportérům Seznam TV však premiérův syn řekl, že jeho otec tehdy chtěl, aby "zmizel". A přitakal, že to souviselo s kauzou Čapí hnízdo. Stále nevíme, do jaké míry byl premiér s plánem na odcestování svého syna obeznámen, nebo dokonce zda odjezd svého syna do zahraničí požadoval. Jeden z hlavních obviněných v kauze Čapí hnízdo a zároveň syn premiéra pobýval dlouhodobě mimo Evropskou unii, mimo jiné také bez dozoru s neznámou ženou na východě Ukrajiny. Babiš starší se k synovu pobytu na Ukrajině podrobněji nevyjádřil.

Proč nechal Protopopov Babiše ml. samotného na východě Ukrajiny, když měl o něj pečovat jako o člověka se schizofrenií?

V rozhovoru si Protopopov na některých místech téměř protiřečí. Na jednu stranu například popisuje, jak závažným onemocněním Babiš ml. trpěl, na druhou stranu líčí, jak ho nechal samotného jen s novou přítelkyní ve východoukrajinském městě, před jehož drsnou atmosférou jej předtím sám varoval. Zvláštní se také jeví cestování autem z Bratislavy na východ Ukrajiny. Tímto způsobem museli jet minimálně dva dny, navíc ke konci po špatných cestách. Letecky by je cesta do Krivého Rogu vyšla maximálně na deset hodin. Cesta navíc proběhla v zimě na konci loňského roku.

Jakou měl Babiš ml. na Ukrajině zajištěnou lékařskou péči?

Protopopov v rozhovoru tvrdí, že jeho manželka zařídila Babišovi ml. psychiatrickou péči v zahraničí. "Vždy, když jsme vycestovali, tak moje manželka zařídila, aby i v zahraničí docházel na psychiatrii. I v Rusku a na Ukrajině," uvedl. Podrobnosti ale nevíme. Premiérův syn zmiňoval v komunikaci se Seznam TV také injekce.

Proč Protopopov nejdřív tvrdil, že na Krymu nikdy nebyl?

Když Petra Protopopova nejdřív kontaktovali reportéři Seznam TV, nechtěl se s nimi bavit. Na otázku, proč Babiše juniora vezl na Krym a proč byli v Moskvě, odpověděl: "Nikdy jsem tam nebyl." V Právu nyní podrobně popisuje, že na Krymu pobývali dvakrát.

Kdy Babiš junior podepisoval dokumenty k Čapímu hnízdu? Věděl tehdy, co podepisuje?

V nahrávce ze Švýcarska Babiš ml. říká, že měl s Čapím hnízdem "technicky" něco společného. Později mailem dodal, že "něco s Čapím hnízdem podepisoval", vůbec prý ale nevěděl, co podepisuje. Andrej Babiš ml. se stal podle dostupných informací na konci roku 2007 jedním z akcionářů Farmy Čapí hnízdo, která předtím patřila pod holding Agrofert. Tím, že firma změnila vlastníka, formálně splnila podmínku pro získání dotace určené pro malé a střední podniky. Později se akcie ještě přesouvaly. Babiš musel podepsat několik dokumentů k převodu akcií. Kopie těchto smluv ale nejsou veřejně dostupné ve Sbírce listin. Loňská zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v této souvislosti zmiňuje, že získala pouze neověřené kopie smluv - od společnosti Imoba a Martina Herodese, bratra současné premiérovy manželky Moniky Babišové.

Proč byl v roce 2015 Babiš ml. odvezen do Havlíčkova Brodu?

Protopopov pro Právo uvádí, že schizofrenie Babiše ml. naplno propukla 17. července 2015, kdy ho policisté našli na odpočívadle, kde jim prý ze srandy řekl, že je George Clooney. Sám Babiš ml. o incidentu mluví tak, že "si udělal z policistů legraci". Blesk ve čtvrtek zveřejnil dopis, v němž Babiš ml. tvrdí, že byl zadržen "na odstávku D1 u Průhonic", kdy si ho všimli policisté a po potyčce a ztotožnění skončil na psychiatrii v Havlíčkově Brodě. Právě tam v letech 2007-2009 podle životopisu dostupného na webu pracovala Dita Protopopová. Protopopov uvádí, že Babiše ml. přijímala jeho žena právě v Havlíčkově Brodě a Babišem st. byla požádána, zda by mu se synem nepomohla. Premiér však prohlásil, že se s Protopopovou seznámil až v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kam jeho syna údajně převezli z Havlíčkova Brodu.

Věděl Babiš ml. o zprávě od psychiatričky Protopopové?

Psychiatr Cyril Höschl ve středu v ČT24 několikrát ujišťoval, že zdravotní zpráva nemůže od lékaře k policii doputovat bez vědomí pacienta. Pacient s ní musí být seznámen a stvrdit ji svým podpisem. Babiš ml. byl ale v reportáži Seznamu překvapen, že taková zpráva o jeho osobě od doktorky Protopopové vůbec existuje.