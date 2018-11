Premiér Andrej Babiš (ANO) sám, nebo i s celou vládou by měl kvůli kauze kolem jeho syna podle většiny Čechů skončit. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Median. Pro konec samotného Babiše, nebo celého jeho kabinetu se vyslovilo dohromady 56 procent účastníků průzkumu. Od předsedy hnutí ANO se odklání i část voličů hnutí. Průzkum prováděl Median 13. a 14 listopadu. Zúčastnilo se ho 1015 obyvatel České republiky ve věku 18 a více let.

Syn premiéra Andrej Babiš mladší řekl serveru Seznam Zprávy, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Údajně mu vyhrožovali, že jinak skončí v psychiatrické léčebně. Premiér Babiš médiím řekl, že jeho syn na Krymu byl, ale nebyl nikým unesen. Uvedl také, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní. Babiš mladší ve čtvrtek odpoledne v e-mailu pro Seznam Zprávy obvinil svého otce ze lži. Kvůli kauze byl měla podle 29 procent účastníků průzkumu Medianu skončit celá vláda a podle dalších 27 procent jen samotný premiér.

Zhruba rovnoměrně jsou zastoupeny názory, že kvůli kauze by měla skončit vláda (29 %), jen A. Babiš v čele (27 %) a že by se nic měnit nemělo (29 %). Voliči levice rozpolcení, opozice pro konce vlády, u ANO se liší pevná loajální většina a váhající voliči https://t.co/sNnqKkEmmT pic.twitter.com/1iAV0pnZ4E — MEDIAN (@MEDIANCZ) 15. listopadu 2018

Pro pokračování Babišovy vlády beze změn se vyslovilo jen 29 procent lidí. Dalších 15 procent neví, jak situaci řešit. Pokud by vláda kvůli kauze skončila, byly by podle téměř poloviny Čechů nejlepším řešením brzké předčasné volby, do jejichž konání by Babišův kabinet dovládl v demisi. Podle 17 procent lidí by také měly být předčasné volby, ale vládl by zatím úřednický kabinet prezidenta Miloše Zemana. Dalších 17 procent dotázaných by počkalo na řádné volby v roce 2021.

U voličů ANO převládá na rozdíl od voličů všech ostatních sněmovních stran názor, že by Babišův kabinet měl vládnout dál ve stejném složení. Ale i mezi příznivci ANO se najdou lidé, podle kterých by stranický šéf Babiš skončit měl. Z pevných voličů ANO, kteří hnutí volili ve sněmovních volbách v roce 2017 a volit jej chtějí nadále, je pro konec vlády, nebo samotného Babiše sedm procent. Z váhajících, kteří ANO loni volili, ale teď si nejsou opětovnou volbou ANO jisti, se vyslovilo pro konec Babiše, či celé vlády 32 procent.