Skoro 85 000 lidí využívá unikátní elektronickou identitu v Brně, tedy ověřený účet založený na internetových stránkách. Díky němu mohou lidé vyřídit mnoho věcí elektronicky z domova, ať už je to poplatek za komunální odpad, nebo předplatní jízdenka na MHD. Ve zprávě to uvedl primátorův náměstek Jaroslav Kacer (za TOP 09), který je zodpovědný za oblast smart city neboli chytré město.

Projekt BrnoID, jak se elektronická identita nazývá, získal ocenění v soutěži V4 ITAPA Award. "Uděluje se nejlepším projektům smart city a inovativních služeb pro občany a firmy v zemích visegrádské čtyřky," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Ve V4 je kromě ČR také Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Kacera ocenění potěšilo. "Mám velkou radost, že se projektu BrnoID daří a využívá jej stále více lidí. Naším cílem je to, aby si lidé vyřídili co nejvíce záležitostí z pohodlí domova. Díky němu mohou Brňané vyřídit elektronicky předplatní průkazy pro MHD, zaplatit poplatek za komunální odpad, koupit zážitkové programy do zoo nebo hlasovat v participativním rozpočtu," vyjmenoval Kacer.

Podle něj do budoucna přibude například placení pokut Městské policii Brno nebo poplatků za rezidentní parkování. To začalo platit od září pro historické jádro, pro které mají rezidenti s trvalým bydlištěm v místě prvního půl roku zdarma, abonenti, tedy podnikatelé s provozovnou v místě, platí za první auto 6000 korun na rok. V listopadu začala další vlna pro lokality, jako jsou ulice Lidická, Veveří nebo třída Kapitána Jaroše.

V současnosti už v BrnoID funguje také elektronické ověření statusu studenta. "Usnadňuje to proces zakoupení zvýhodněných jízdenek. V následujících týdnech pak bude spuštěn modul i pro Knihovnu Jiřího Mahena," dodal Poňuchálek. Město navíc nyní vybere 100 lidí využívajících elektronickou identitu, kteří jako dárek získají poukazy do hvězdárny, 50 lidí dostane volný vstup na některé z městských sportovišť.