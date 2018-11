Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by současnou situaci okolo premiéra Andreje Babiše (ANO) vyřešil "slovenský model". Tedy výměna premiéra, kdy by hnutí ANO nominovalo na premiéra někoho jiného než Andreje Babiše.

"Ta kauza vládu zatěžuje a kdyby hnutí ANO přistoupilo na slovenský model, tak by to celou věc vyřešilo. Pokračování vlády bez této zátěže, to by bylo politicky čisté, ale to si musí rozhodnout samo hnutí ANO, které premiéra nominovalo," řekl Jan Hamáček v nedělních Otázkách Václava Moravce na České televizi (ČT). Dodal, že hnutí ANO se takovým směrem vydat zjevně nechce.

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek takové řešení v ČT vyloučil. "Mám pocit, že v průběhu trvání 'umělé kauzy' Čapí hnízdo proběhly několikery volby. Veřejnost zná kauzu Čapí hnízdo, a přesto důvěra vůči Andreji Babišovi a hnutí ANO zůstává poměrně velká," řekl Faltýnek s tím, že všichni poslanci hnutí ANO stojí za premiérem. "Vůbec si nepřipouštíme možnost, že by došlo ke změně na pozici předsedy vlády," řekl.

Opozice chystá na příští týden hlasování o nedůvěře vládě, sama ale nemá dost hlasů na to, aby kabinet padl. Hamáček vyloučil, že by se ČSSD k opozici připojila, zvláště proto, že opozice podle něj nemá plán, co dělat ve chvíli, kdy by vláda padla.

Prezident Miloš Zeman už dříve oznámil, že v případě pádu vlády znovu jmenuje premiérem Andreje Babiše. ČSSD navíc hrozí, že by ji v případě sestavování nové vlády v koalici vystřídala SPD Tomia Okamury. ANO a SPD by dohromady měly přesně 100 hlasů, jejich vládu by ale patrně podpořila KSČM, která podporuje současnou menšinovou vládu ANO a ČSSD, která má 93 hlasů.

Současné politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání.

Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, rozhodně ale nešlo o únos. Premiér uvedl, že jeho syn je psychicky nemocný. Hamáček v neděli také jako ministr vnitra jednoznačně vyloučil, že by za informacemi kolem Andreje Babiše mladšího stála rozvědka. Premiér by měl svá slova vysvětlit, případně by se měl omluvit, uvedl Hamáček. Babiše mladšího by podle Hamáčka měl co nejdříve kvůli údajné psychické nemoci vyšetřit nezávislý odborník.

Premiér v sobotu brzy po půlnoci položil květiny k pomníku na Národní třídě a poté podle svých slov odletěl do Švýcarska za svým synem. Redaktoři Seznam Zprávy mezitím informovali, že s nimi přestal Andrej Babiš mladší komunikovat, patrně se již nezdržuje ve svém bytě ve Švýcarsku a redaktory kvůli věci kontaktoval Babišův advokát. Kvůli celé kauze protestovaly v sobotu během oslav 29. výročí pádu komunistické totality proti premiérovi desetitisíce lidí.