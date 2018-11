Evropská komise dostala z Česka všechny potřebné podklady a nyní vyhodnocuje, zda platby společnostem patřícím do holdingu Agrofert byly v souladu se všemi pravidly, včetně těch o konfliktu zájmů. Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu to v pondělí odpoledne řekne komisařka pro regionální politiku Corina Cretsuová. ČTK měla možnost nahlédnout do jejích připravených písemných odpovědí.

Europoslanci z výboru se komisařky dopředu písemně ptali, jak příslušné ředitelství EK naložilo s podněty, které kvůli kauze Čapí hnízdo do Bruselu poslala česká pobočka organizace Transparency International (TI). Podle ní je premiér Andrej Babiš vůči svěřenským fondům, do kterých Agrofert vložil, v pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo Agrofert ovládat. Babiš to odmítá.

Komise podle písemných odpovědí komisařky podnět TI ohledně možného Babišova střetu zájmů zaznamenala a řeší jej obdobně jako všechny ostatní oficiální stížnosti. V jedné z odpovědí Cretsuová odmítla formulaci v položené otázce, která zmiňovala, že komise ve věci provádí "vyšetřování".

"Komise se v této chvíli snaží vyjasnit fakta, aby měla lepší přehled o situaci," stojí v odpovědích. Komisařka také připomíná, že primární odpovědnost za realizaci dotačních programů mají prostřednictvím příslušných řídicích a kontrolních systémů členské země EU.

EK podle Cretsuové tak na počátku neměla k dispozici všechny podklady, neboť dotační programy jsou pod společným řízením právě s členskými státy.

Proto si od českého ministerstva pro místní rozvoj vyžádala řadu informací. Například seznam všech projektů financovaných z nejrůznějších unijních fondů, které souvisejí s Agrofertem, a to z doby, kdy se Babiš stal ministrem financí. Text odpovědi v této souvislosti chybně uvádí rok 2012; nynější premiér se ministrem stal v lednu 2014. Komisi zajímaly i zaplacené částky či peníze, které by teprve měly být vyplaceny, a také to, zda byly takové projekty už v Česku prověřovány.

"České úřady s námi v této otázce loajálně spolupracují a poskytly požadované informace v potřebném časovém rámci," odpoví komisařka výboru EP.

Na základě nyní připravované analýzy EK teprve rozhodne o svém dalším postupu a bude o něm včas europarlament informovat. Cretsuová v odpovědi připomíná, že komise může v souladu s pravidly kdykoli přijmout opatření k ochraně unijního rozpočtu, pokud stížnost a prověrka získaných informací ukážou porušení zákonů.

Už v říjnu v europarlamentu v této souvislosti obdobným způsobem na otázky europoslanců odpovídal komisař pro zemědělství Phil Hogan.

Babiš čelí v Česku trestnímu stíhání kvůli dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Ta patřila do přelomu let 2007-2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.

Neodstoupím, říká Babiš

Premiér nehodlá odstoupit z funkce ani po sobotních demonstracích, uspořádaných v reakci na tvrzení jeho syna, že byl unesen na Krym. Babiš řekl v neděli večer v televizi Nova, že nevidí důvod k tomu, aby poslanci hlasovali pro nedůvěru vládě. Pokud by jeho kabinetu sněmovna vyslovila nedůvěru, přijal by avizovanou nabídku prezidenta Miloše Zemana, aby sestavil i další kabinet.

V pondělí se Babiš sejde s prezidentem Milošem Zemanem a bude s ním na toto téma hovořit. Kauzu spojenou se svým synem bude chtít premiér vysvětlit komunistickým poslancům, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD tolerují, na jejich klubu.

Premiér ovšem připustil, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně. Babiš ale uvedl, že má dostatek dokumentace, která ukazuje, že jeho syn byl na Krymu šťastný. Poznamenal, že se s přítelkyní, se kterou se tam seznámil, zasnoubil. E-mail o tom, že byl unesen, podle něj napsal ve chvíli, kdy se mu na Ukrajině přestalo líbit. Odmítl, že by ho do ciziny nechal odjet kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Detaily jeho pobytu neznal, řekl v neděli v rozhovoru pro Novu.

Babiš svého syna o víkendu ve Švýcarsku navštívil. "Včera jsem byl navštívit svého syna Andreje a jeho mámu, abych si poslechl, jak prožívají poslední dny. Už pochopili, jak je novináři zneužili. Že se snaží zneužít mého nemocného syna a postavit ho proti mně. Je nesmysl, jak čtu v novinách, že jsme se od mé svatby neviděli. Potkali jsme se od ní několikrát a v Ženevě jsem byl za ním podruhé. Včera jsme spolu strávili asi pět hodin, povídali si a hráli šachy. Je to už dlouho, co jsme spolu naposledy hráli," napsal v neděli o své návštěvě Babiš na facebookovém profilu.

Zda je jeho syn schopen vypovídat, Babiš nechtěl komentovat. Řekl, že za něj nemůže mluvit. Odmítl tvrzení Babiše mladšího, že nevěděl při podepisování dokumentů k Čapímu hnízdu, co podepisuje. V té době podle premiéra nemocí ještě netrpěl.

První žena premiéra Andreje Babiše (ANO) a matka Andreje Babiše juniora, který začátkem týdne v reportáži televize Seznam Zprávy obvinil svého otce z podílu na únosu na Krym, se vyjádřila do médií. "Jako matka nemocného syna postup novinářů Slonkové a Kubíka striktně odsuzuji a žádám všechny slušné novináře, aby se k této nehorázné kampani nepřipojovali," řekla v emotivním vyjádření pro vysílání televize Nova. Podle ní došlo k útoku na soukromí její rodiny a požádala své právníky o ochranu.

Vyjádření bylo zveřejněno poté, co premiér Babiš v sobotu brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska. Právě kvůli této cestě uctil památku 17. listopadu s předstihem už po půlnoci. K věci se v neděli večer na televizi Nova vyjádřil i sám premiér, který ani po sobotních demonstracích nehodlá odstoupit.

Server Seznam Zprávy vydal zprávu, podle níž přestal Andrej Babiš junior s novináři serveru od čtvrtka komunikovat a zřejmě se již ani nenachází ve svém švýcarském bytě. V jedné z posledních zpráv jim sdělil, že cítí tlak ze strany své rodiny, sám chtěl zůstat s novináři v kontaktu.

Kvůli aféře, kterou rozpoutaly výroky premiérova syna ohledně kauzy Čapí hnízdo, čelí předseda vlády výzvám opozice i části veřejnosti, aby podal demisi. Babiš již dříve uvedl, že jeho pětatřicetiletý syn z prvního manželství trpí schizofrenií a případ považuje za hyenismus novinářů. Prohlásil, že sám nikdy neodstoupí.