Českým policejním vyšetřovatelům kauzy Čapí hnízdo se dosud nepodařilo vyslechnout jednu z klíčových postav tohoto případu, Andreje Babiše mladšího. V kauze možného dotačního podvodu figuruje jako jeden z obviněných a také jako svědek, jehož výpověď by mohla být zásadní. Jaké jsou tedy otázky, na které by měl syn českého premiéra odpovědět? A jaká je pravděpodobnost, že se vyšetřovatelé odpovědí na ně dočkají?

1. Je jeho podpis na smlouvách pravý?

Kdo dostal nápad založit Čapí hnízdo s menší zoo, není moc jasné. Současný premiér Andrej Babiš nejprve tvrdil, že to byl on, když musel v zoologické zahradě před lety vystát dlouhou frontu. Při vysvětlování dotační kauzy ve sněmovně v roce 2016 přisoudil jeho autorství specialistce na evropské fondy. Naposledy v nedělním rozhovoru v TV Nova označil za autorku nápadu svou dceru. Bez ohledu na to, kde je pravda, se projekt nakonec úspěšně na konci prvního desetiletí 21. století rozjel a začátek byl na půdě Agrofertu.

Do roku 2007 byla jediným vlastníkem firmy ZZN Agro Pelhřimov, která byla později přejmenována na Čapí hnízdo společnost Agrofert Andreje Babiše staršího. V prosinci tohoto roku se ZZN AGRO změnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s akciemi na doručitele, které následně kupují tři noví majitelé - Babišova dcera Adriana Bobeková, premiérova manželka Monika Babišová a právě Andrej Babiš junior. Kupní cenu 2 386 000 přitom uhradil podle bankovního výpisu Andrej Babiš starší.

O šest týdnů později v únoru roku 2008 kupuje část akcií bratr Moniky Babišové Martin Herodes. Při obou transakcích byly uzavřeny kupní smlouvy, na nichž figuruje také podpis Andreje Babiše mladšího. Smlouvy mají vyšetřovatelé zřejmě jen v neověřené verzi, výslech Babiše juniora by mohl jejich pravost potvrdit. V rozhovoru pro televizi Seznam zatím pouze připustil, že v souvislosti s Čapím hnízdem "něco podepisoval, ale neví už přesně co".

Akciová společnost získává v roce 2008 evropské dotace na projekt Čapího hnízda v celkové výši 50 milionů korun, na ty by jako firma vlastněná koncernem Agrofert nedosáhla, jsou totiž určeny pouze pro malé a střední podniky.

2. Kdo byl vlastníkem Čapího hnízda v letech, kdy byla firma příjemcem evropských dotací?