V minulosti byl šéfem české pobočky Microsoftu, předsedou představenstva státního Českého telecomu, posledním ministrem financí v koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) nebo naposledy zmocněncem pro digitální vzdělávání na ministerstvu školství. Od začátku listopadu sedí Ivan Pilný (ANO) na ministerstvu průmyslu (MPO), kde zastává post náměstka ministryně pro internetizaci.

Zatímco jeho předchůdce Ondřej Malý platil za kritika mobilních operátorů, kterým dlouhodobě vyčítal jejich vysoké ceny mobilních dat, Pilný se do funkce uvedl výrokem, že snižování cen mobilního internetu není jeho prioritou. O tom, jaké oblasti považuje za podstatnější, se nový náměstek rozhovořil v rozhovoru pro HN. Reagoval v něm také na spekulace, podle nichž by v čele ministerstva měl nahradit Martu Novákovou (za ANO).

Proč jste post náměstka na ministerstvu průmyslu vzal?

Protože paní ministryně stála o to, abych tu uplatnil nějakou expertizu z podnikání, ve kterém máme oba letité zkušenosti. Rozhodly také mé znalosti IT, což je obor, ve kterém se pohybuji celý život. A v neposlední řadě jsem v Poslanecké sněmovně v minulosti zastával post předsedy hospodářského výboru, který schvaluje rozpočty ministerstva průmyslu včetně všech jeho podřízených organizací. Toto ministerstvo tak mám dobře přečtené.

Velkým tématem jsou ceny dat na českém mobilním trhu, které jsou v evropském srovnání stále nadprůměrné. V jednom z předešlých rozhovorů jste zmínil, že snižování cen mobilních dat není vaší prioritou. Proč ne, když drahý internet v mobilu trápí tolik Čechů?

Mým hlavním úkolem je práce na projektu Digitální Česko (digitalizace státní správy, pozn. red.), konkrétně na části digitální společnost a ekonomika. Mou prioritou je výstavba optických sítí, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení ceny dat pro koncové spotřebitele. Hlavní pro nás ale je, aby stát díky rozvoji takových sítí dokázal občanům poskytovat kvalitní digitální služby a oni s ním nemuseli své záležitosti řešit jen chozením na úřady.

Co se týče ceny dat, ta je velmi diskutabilní. Když se před dvěma lety projednávala novela zákona o elektronických komunikacích, kterou tenkrát premiér Sobotka prosazoval s tím, že povede ke zlevnění dat, tak se to nestalo. Nedošlo třeba k tomu, aby se zásadně změnil postoj velkých mobilních operátorů k těm menším, virtuálním. Virtuální operátoři nemohou vzhledem k velkoobchodním cenám dat v jejich konečných spotřebitelských cenách svým větším protivníkům konkurovat. Já jsem v rámci schvalování novely prosazoval, aby se postavení virtuálních operátorů posílilo. To se ale bohužel nestalo. Jestli je ale nějaká naděje na snížení cen mobilního internetu, vede k ní cesta právě přes virtuální operátory.

Jak si zlevnění mobilního internetu prostřednictvím virtuálů představujete?

Příležitosti pro to jsou dvě: jednak v příštím roce proběhne aukce mobilních frekvencí, v níž by stát mohl dát virtuálním operátorům větší prostor, a pak je tu ještě další nutná novela zmiňovaného zákona o elektronických komunikacích, kterou si vyžádalo přijetí takzvaného evropského telekomunikačního kodexu.

Já si to představuji tak, že velkoobchodní podmínky, za které budou velcí operátoři přeprodávat mobilní služby virtuálním, musí být nastaveny tak, aby byli drobnější operátoři na trhu s daty konkurenceschopní. Virtuální operátoři jako Tesco mobil nemusí vydělávat, pro ně jde o vedlejší byznys, na kterém ale nemohou příliš prodělávat. Jestliže nyní na datech prodělávají, tak se do jejich nabízení příliš nepouštějí, což je špatně.

Zmínil jste chystanou aukci mobilních frekvencí pro sítě páté generace (5G). Předběžný plán toho, jak by měla probíhat, už Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil v červnu. Jak se díváte na snahu úřadu do Česka přivést čtvrtého velkého operátora, který by dosavadní trojici lídrů trhu tlačil do zlevňování?

Naděje na to, aby do Česka vstoupil další operátor, který by zásadně změnil cenu dat na trhu, není příliš velká. Musel by postavit zcela novou síť, kterou už přitom tradiční operátoři mají.

Podle mého názoru jsou předběžné podmínky aukce týkající se nového operátora měkké. Měl by třeba získat možnost využívat sítě současných operátorů do doby, než si postaví vlastní síť, což podle mě ale okamžitě zavdává problém s ochranou hospodářské soutěže.

Šéf ČTÚ Jaromír Novák nám v létě řekl, že hodlá evropské operátory seznamovat s podmínkami aukce, aby tak mezi nimi vzbudil o dražbu zájem. Jak možného čtvrtého operátora láká vaše ministerstvo?

Jak bychom takového uchazeče asi měli lákat? Nízkou cenou za frekvence, aby na trh přišel? Lákadlem je možnost pronájmu sítí od současných operátorů. Jak jsem zmínil, taková varianta má svá úskalí.