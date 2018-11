Německá automobilka BMW získá na vybudování testovacího centra na Sokolovsku investiční pobídku od státu až 528,75 milionu korun. Udělení podpory v úterý schválila vláda, informoval na tiskové konferenci po jednání vlády ministr životního prostředí Richard Brabec.

Většinu z více než půlmiliardové pobídky tvoří sleva na dani z příjmu (201,8 milionu korun) a dotace na pořízení majetku (255 mil.). Zbytek pak dotace na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců (46,9 mil.) a dotace na tvorbu nových pracovních míst (25 mil.). Vláda v dubnu schválila memorandum o spolupráci s německou automobilkou.

BMW plánuje během sedmi let investovat do vybudování technologického centra pro vývoj vozidel a asistenčních systémů 2,55 miliardy korun. Z toho investice do strojního zařízení bude 1,3 miliardy.

