Zkušený závodní kůň "Catch Me If You Can" (na videu) bude mít novou jezdkyni. Klisnu za zhruba čtvrt miliardy korun koupil pro svoji dceru nejbohatší Čech Petr Kellner. Anna Kellnerová patří v Česku mezi úspěšné závodnice v parkuru a příští týden jí bude 22 let. Koupi koně oznámil na svém facebookovém profilu Czech Equestrian Team. Kellner v souboji o desetiletou klisnu přeplatil jednoho z nejbohatších lidí planety a zakladatele Microsoftu Billa Gatese, který za ni letos v červenci nabízel osm milionů eur (200 milionů korun) a chtěl ji koupit svojí dceři Jennifer. Ceny závodních koní se jinak většinou nezveřejňují.