V Česku se začíná vyvíjet zcela nový druh motoru pro satelity obíhající Zemi. Takzvaný air-breathing (tedy vzduch dýchající) iontový motor má družicím umožnit létat níž než dnes a prakticky bez paliva, bude jim k tomu stačit pouze atmosféra Země. Motory bude vyvíjet Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) společně s firmou SpaceLab EU. Věří, že projekt má komerční potenciál stovek milionů eur. Společný vývoj přijde na miliony eur. Spolumajitel firmy SpaceLab EU a zároveň autor nápadu Michal Pajr popsal novinku v rozhovoru pro HN.

Znamená to tedy, že motory nebudou potřebovat jinou pohonnou látku než zbytkovou atmosféru Země? A co si pod tím představit?

Ano, přesně to je principem motoru. Dnes na udržení družic potřebujete palivo. Čím níže družice je, tím více paliva potřebujete. "Air-breathing" typ motoru funguje skvěle tam, kde je ještě zbytková atmosféra, tedy právě na nízkých oběžných drahách. Na těchto drahách dnes dlouhodobě nelétají žádné družice. Je to místo, kde jsou současné družice na konci života a zbývá jim několik měsíců, než shoří v atmosféře. Zpřístupnění těchto drah (VLEO) díky novému motoru může přinést velký rozvoj v telekomunikacích, pozorování země, vzniku kosmických hotelů a mnoho dalšího.

Jak celý nápad vznikl?

Není to nová myšlenka, která by neexistovala v době, kdy jsem se na to "znova zaměřil", což bylo v roce 2014. V té době už existovala obrovská poptávka po provozování velkých flotil družic, už ne jen jednotlivých kusů. Noví velcí investoři přišli se záměry provozovat stovky družic na oběžných drahách s cílem pokrýt internetem celý svět. S tím přišel typicky Elon Musk, Google chtěl udělat to samé nejprve pomocí balónu, v nejnovějším záměru ale pokrytí světu internetem řeší také pomocí družic.

Jak do toho zapadáte vy?

Jako podnikatel, inovátor a člověk se vztahem k letectví a láskou ke kosmonautice jsem vedl základní úvahu, co nám brání, abychom družice provozovali v nižších výškách než obvykle, tedy asi v 250 kilometrech. Tam je zbytková atmosféra, takže jsem si položil otázku, jak využít zbytkovou atmosféru k pohonu. Pomocí středoškolské fyziky jsme došli k úvahám, že by to mělo fungovat s využitím principů elektrostatiky. Ve zbytkové atmosféře jsou některé částice kladně nabité, jiné záporně.

Motor je dokáže urychlit a získat tak impuls pro družici.

Pak jste s tím oslovil Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ)?

Ano, po nějaké době jsem za nimi došel, je to fantastická organizace evropského rozměru. Tam jsem našel tým lidí, kteří byli stejně tak zapálení do vesmíru, a tam jsem jim předložil tuto již dříve publikovanou myšlenku.