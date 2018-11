Místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický patří ve straně k největším kritikům premiéra Andreje Babiše. Přesto obhajuje středeční rozhodnutí předsednictva a poslaneckého klubu ČSSD, které znamená, že Babiš přežije páteční hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci ČSSD se totiž nepřidají k opozici a před hlasováním o nedůvěře jednací sál opustí. "Je to symbolické gesto. Hnutí ANO tímto říkáme, aby si problémy, spojené se svým premiérem, řešilo. My jako ČSSD s tím nemáme nic společného, a proto ze sálu odejdeme," říká v rozhovoru pro HN Netolický.

Skutečně jste spokojený s usnesením vaší strany, které znamená, že Česká republika bude mít nadále v čele vlády trestně stíhaného politika?

Myslím, že v usnesení ČSSD je dostatečná míra kritiky, protože říkáme, že nejlepší by bylo, aby hnutí ANO nominovala na premiéra někoho jiného. Dostatečně také zdůrazňujeme, že sociální demokracie nemá nic společného s touto kauzou, je to kauza pana premiéra a předsedy hnutí ANO. Nevíme, proč bychom to měli neustále řešit my.