Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity už pátým rokem vyrábí černý kaviár unikátní metodou, která využívá jikry živých jeseterů.

"Klasická výroba probíhá tak, že rybu chytíte, usmrtíte, a z jiker vyrobíte kaviár. My ryby nepotřebujeme zabíjet. Jikry z nich dokážeme dostat díky výtěru tak, že to ryba přežije. Tlakem na břišní dutinu z ní jikry dostaneme. Je lepší chovat rybu několik let a mít z ní další jikry a nechat ji dožít, než ji zabít pro pár vajíček," říká Václav Nebeský z Jihočeské univerzity.

Univerzita jikry využívá třemi způsoby. Buď jsou dále oplodněny, nebo z nich vyrobí kaviár. A z těch, které nejsou vhodné ani k jednomu, extrahuje tuk, který se přidává do kosmetiky.

Univerzita v pátek dopoledne podepíše smlouvu se společností Ceskykaviar.cz, která se bude starat o obchod, marketing a distribuci. Zatímco třeba v Americe je spolupráce soukromého sektoru s univerzitami na výrobě produktů běžná, v České republice tomu zatím tak není.