Úřady zveřejnily na žádost aktivisty Tomáše Peciny dokument vnášející nové světlo do kauzy Andreje Babiše mladšího. Jedná se o rozhodnutí soudu potvrzující jeho převzetí do ústavní péče jako legitimní.

„Z výpovědi ošetřujícího lékaře umístěného (Andreje Babiše ml. - poznámka redakce) soud zjistil, že se jedná o pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně,“ píše se v usnesení.

Babiš junior při incidentu na dálnici mluvil střídavě česky a anglicky a tvrdil o sobě, že je George Clooney a Barack Obama nebo že má v autě bombu. Za přítomnosti policie se stával čím dál neklidnějším a agresivnějším, a proto byl převezen do Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Soudní usnesení zveřejnil na svém webu aktivista Tomáš Pecina, který o něj požádal po vypuknutí aféry. Domníval se, že může pomoci vyjasnit situaci, v níž Andrej Babiš straší tvrdí, že jeho syn je duševně nemocný, což je však podle vyšetřovatelů kauzy Čapí hnízdo jen snaha vyhnout se trestnímu stíhání. "Je tam mnoho nejasností a tento dokument má potenciál určité nejasnosti osvětlit, případně potvrdit to, co tvrdí jedna či druhá strana," řekl Pecina serveru iRozhlas.cz.

V dokumentu je popsáno, že Andreje Babiš ml. trpěl bludy a vzhledem k agresivnímu chování mu musely být podány uklidňující léky, přičemž byl do nemocnice dopraven připoutaný na lůžko, včetně využití policejních pout. Psychiatrické vyšetření konstatovalo, že je pacient "zcela zahlcen chorobnými prožitky, jako jsou halucinace, bludy, tvrdil, že na dálnici D1 ho ovlivňovala telepatie, že se pohybují předměty".

Nové informace tak podle Peciny nahrávají premiérově verzi. "Ten dokument potvrzuje, že šlo o příznaky velmi nestandardního chování, čili o té duševní nemoci to asi nebude úplná fabulace, úplné účelové tvrzení," míní Pecina.

Obdobně vnímá vyznění soudního dokumentu sám premiér. "V životě jsem tento detail (o incidentu na dálnici - pozn. red.) neslyšel. Jednoznačně to potvrzuje to, co říkám já, protože já říkám pravdu, tady jsou jasné důkazy," reagoval na něj Babiš v rozhovoru pro server Blesk.cz.

Pravost dokumentu ověřil server iRozhlas.cz přímo u soudní úřednice Moniky Kubátové, která je pod dokumentem digitálně podepsána.