Dnešní středoškoláci mají jedno společné se svými rodiči a prarodiči. Jde jim o čas. Jen na to, co s ním udělají a kolik jej získají, kladou ještě větší důraz, než platilo pro dřívější generace.

Potvrzením je anketa, kterou HN provedly mezi několika desítkami studentů závěrečných ročníků osmiletého gymnázia na okraji Prahy. Z průzkumu vzešlo, že tito mladí lidé patřící do takzvané generace Z, nebudou mít zájem o práci, která je nebude bavit. Ke generaci Z se pro HN vyjádřil René C. W. Boender. Na rozdíl od svých vrstevníků ze západní Evropy ale čeští studenti nepohrdnou dobře placenou prací. Alespoň na počátky jejich kariéry si budou chtít vydělat dost, aby mohli po několika letech zvolnit a mít více času na své koníčky a jiné zájmy.

Podle nizozemského experta René Boendera, který chování nastupující generace Z dlouhodobě sleduje, bude smysluplné naplnění času to hlavní, oč těmto lidem půjde. "Generace Z bude chtít a umět vyždímat ze své pracovní doby co nejvíce, aby mohla ušetřený čas věnovat činnostem, které pro ni mají hlubší smysl, než jen vydělávání peněz na vlastní obživu," řekl Boender, který ale do svých průzkumů českou mladou generaci nezahrnul. Přesto anketa HN jeho závěry až na jednu věc potvrdila.

Boender tvrdí, že s cílem ušetřit čas, jej nebudou mladí z generace Z ztrácet vařením vlastních komplikovaných jídel. Tři čtvrtiny z dotazovaných českých studentů na otázku, jestli si budou umět a chtít doma v dospělosti uvařit svíčkovou, odpovědělo kladně. Nicméně stejně generace Z v západní Evropě, Austrálii či USA, kterou sleduje Boender, ani mladí Češi nepohrdnou návštěvou restaurace. Berou to jako zážitek, což je podle Boendera to hlavní pro celou generaci Z bez ohledu na to, odkud pochází.

Následuje přehled hlavních výstupů z průzkumu HN na vzorku českých středoškoláků.