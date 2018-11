Textilní tiskařská technika modrotisk je od středy na seznamu nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Při zasedání na Mauriciu o tom rozhodl mezivládní výbor této instituce a UNESCO to oznámilo na svém twitterovém účtu. O zápis společně žádaly Česko, Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko.

Nominaci techniky ručního tisku a barvení indigem koordinovala rakouská strana. "Tato nominace výrazného řemeslného umu a lidské tvořivosti vlastní pěti sousedícím zemím našeho regionu je příkladem provázanosti našich zemí, které i přes rozdílné jazyky a kulturní projevy některé kulturní jevy sdílí," uvedl ministr kultury Antonín Staněk.

Nominaci vyjádřili podporu a spolupracovali na ní nositelé prvku ze všech zúčastněných zemí a mezivládní výbor příkladnou spolupráci všech partnerů zapojených do zpracování nominace velmi ocenil.

Za českou stranu se na přípravě podílely nejen obě modrotiskové dílny Modrotisk Danzinger a Arimo, ale i Národní ústav lidové kultury, ministerstvo kultury a další. Česká republika má ve hře ještě další nominaci, která se zatím nedostala na pořad jednání. S největší pravděpodobností ve čtvrtek bude projednána nominace s názvem Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek.

Jde o nominaci specifického druhu sklářského řemesla spojeného s vánočními tradicemi. Nositelem prvku je rodinná dílna Rautis v Poniklé a venkovští foukači perlí a navlékači, kteří s dílnou spolupracují a společně vytvářejí tyto osobité vánoční ozdoby.

Modrotisk se k dekoraci látek používá od 18. století a některé matrice na tisk v převážně rodinných dílnách jsou až 300 let staré a užívá je někde až sedmá generace tiskařů, zdůraznila pětice zemí ve své přihlášce. Matricemi se na látky tiskne chemická směs, která později zabrání jejímu obarvení, takže vytištěné vzory zůstávají bílé.

Podle českého poradce UNESCO pro nehmotné dědictví Bohumila Straky takzvanou nadnárodní nominaci modrotisku označil mezivládní panel za excelentní. "Nominace měla nejen vynikající ocenění mezinárodní hodnotící komise, ale úspěch je o to větší, že nadnárodní společné nominace se podávají zřídka, protože je to komplikované, a stojí to velké úsilí," uvedl Straka.

Pro ČR jde o šestou položku na světovém seznamu nehmotného kulturního dědictví. Naposledy byla v roce 2016 přijata společná nominace se Slovenskem na zápis loutkářství. Dále je na listině také sokolnictví, slovácký tanec verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na jihovýchodě České republiky.

Tradiční krkonošské vánoční ozdoby ze skleněných perliček se už více než sto let vyrábějí v Poniklé na Semilsku. Tamní sklárna nabízí přes 20 000 vzorů ozdob z foukaných perlí a trubiček, některé pocházejí až z počátku minulého století. Manufaktura, která zaměstnává padesátku lidí, funguje na stejném místě od roku 1902.

Seznam nehmotného dědictví zahrnuje více než čtyři stovky různých zvyků, tradic nebo kulturních událostí. Doplňuje tak známější soupis světového kulturního a přírodního dědictví o více než 1000 položkách, mezi nimiž jsou hory, jezera, národní parky, budova, ale i celá města.