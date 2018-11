Ministerstvo průmyslu a obchodu očekává, že Evropská komise v nejbližších dnech obnoví certifikaci, tedy proplácení peněz z pozastaveného dotačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Všechny problémy byly vyřešeny, takže čerpání peněz může pokračovat, řekl ve středu novinářům náměstek ministra Marian Piecha. Komise pozastavila program o celkovém objemu 114 miliard korun kvůli vysokému počtu pochybení letos v dubnu.

Příčinou chyb byla podle Piechy nejasná definice malých a středních podniků a chyby ve výběrových řízeních. "Kontroly jsme zpřísnili," dodal.

MPO po pozastavení programu podle Piechy pokračovalo ve veškerých naplánovaných činnostech. Letos podnikatelům vyplatí 18 miliard korun, čímž splní pravidlo Evropské komise N plus tři, tedy podíl na celkové alokaci programu 114 miliard korun. Částka musela být vyčerpána do konce roku 2018. Šest miliard poskytla komise před pozastavením certifikace, letos by tedy měla vyplatit ještě zbylých 12 miliard korun. Česká republika tudíž podle Piecha nebude Bruselu nic vracet.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner na jaře uvedl, že chyby vznikly v letech 2015 až 2017. V té době MPO řídili ministři z ČSSD. "My jsme chyby postupně odblokovali, udělali jsme patřičná opatření. Ještě než jsme dostali dopis od Evropské komise, následoval vnitřní audit. Budu iniciovat kroky k vyšetření a potrestání osob, které jsou za tyto komplikace zodpovědné," řekl tehdy.

Podle jeho předchůdce Jana Mládka (ČSSD) na začátku každého období vznikají chyby, ty jsou však odstranitelné. "Ministr Hüner dostal audit ministerstva financí v prosinci loňského roku. A od té doby neudělal nic. Namísto toho pouze rozvrátil úřad, vyházel náměstky, má ho nefunkční zejména v této oblasti. A teprve když EK poslala dopis, na základě stejného auditu, tak začal něco dělat a předvádět tady komedii," reagoval Mládek. Důvodem, proč Evropská komise tak pečlivě zkoumala stav programů, je i kauza Čapí hnízdo, dodal.

Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Podpora z programu je zacílena přednostně na malé a střední podniky.