Akcie ve Spojených státech ve středu v reakci na projev šéfa Americké centrální banky (Fed) výrazně zpevnily. Šéf Fedu Jerome Powell naznačil, že nynější cyklus zvyšování úrokových sazeb v USA by mohl skončit dříve, než se předpokládalo. Tato zpráva zároveň oslabila americký dolar.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si ve středu připsal 2,50 procenta a obchodování uzavřel na 25.366,42 bodu. Posílil téměř o 618 bodů a byl to jeho největší jednodenní nárůst za posledních osm měsíců. Širší index S&P 500 vzrostl o 2,30 procenta na 2743,78 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite přidal 2,95 procenta na 7291,59 bodu.

Powell uvedl, že úrokové sazby ve Spojených státech se již nacházejí těsně pod neutrální úrovní, která nestimuluje, ani neomezuje ekonomiku. Ještě začátkem října přitom tvrdil, že sazby od neutrální úrovně dělí "dlouhá cesta".

Řada investorů se podle serveru Investing.com domnívá, že Fed by mohl po dosažení neutrální úrovně nynější cyklus postupného zvyšování úrokových sazeb ukončit. Powell upozornil, že pro další vývoj úrokových sazeb neexistuje žádná předem stanovená cesta.

Ze zisků se těšily hlavně finanční společnosti v čele s velkými bankami. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejvíce dařilo technologickým firmám. Zisky zaznamenaly také automobilové společnosti poté, co americký prezident Donald Trump po oznámení automobilky General Motors o škrtech prohlásil, že zvažuje další cla na dovoz aut do USA. Společnost Microsoft pak předstihla díky optimismu ohledně poptávky po cloudových službách co do tržní kapitalizace firmu Apple.

Na devizovém trhu dolar sestoupil ze svého dvoutýdenního maxima. Po projevu šéfa Fedu se totiž snížila pravděpodobnost, že centrální banka bude pokračovat ve zvyšování základní úrokové sazby.

Krátce před 22:00 SEČ euro k dolaru přidávalo 0,7 procenta na 1,1372 dolaru. Libra si k dolaru připisovala také 0,7 procenta na 1,2832 USD. K japonskému jenu dolar ztrácel 0,2 procenta na 113,62 JPY. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel 0,6 procenta na 96,82 bodu.

Centrální banka se kvůli zvyšování úrokových sazeb stala terčem ostré kritiky ze strany prezidenta Donalda Trumpa, který je zastáncem nízkých úroků. Růst úrokových sazeb sice pomáhá udržovat pod kontrolou inflační tlaky, zvyšuje však náklady na úvěry a má negativní dopady na ekonomiku i akciový trh.

Minulý měsíc Trump označil zvyšování úroků za "směšnou" politiku. "Myslím, že se Fed zbláznil," uvedl rovněž. Tento týden pak v rozhovoru s listem The Washington Post prohlásil, že není s šéfem Fedu "ani trochu spokojen". Sám přitom loni Powella do čela Fedu nominoval.

Trumpovy výroky vyvolávají obavy o nezávislost Fedu. Američtí prezidenti se v posledních desetiletích kritice Fedu většinou vyhýbali, protože nezávislost centrální banky je považována za důležitý faktor pro hospodářskou stabilitu.