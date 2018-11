Dcera premiéra Andreje Babiše (ANO) Adriana Bobeková bude dál čelit obvinění v kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Ve čtvrtek to uvedl server Seznam Zprávy. Web napsal, že soudní znalec předal policii výsledky zkoumání zdravotního stavu Bobekové, podle kterých jejímu stíhání nic nebrání.

V kauze jsou mimo jiné obviněni premiér Andrej Babiš, jeho manželka Monika, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti, Bobeková a Andrej Babiš mladší. Celkem čelí stíhání sedm lidí.

Vyjádření, podle kterých nejsou schopni se ze zdravotních důvodů účastnit trestního řízení, předložili podle dřívějších informací médií zástupci Bobekové a Babiše mladšího. Premiér nedávno řekl, že jeho syn trpí schizofrenií a dcera bipolární poruchou. Zprávu ohledně zdravotního stavu Babiše mladšího údajně zpracovávala lékařka Dita Protopopová, jejíž manžel Petr Babišova syna podle jeho tvrzení odvezl na Krym. Podle premiéra syn nebyl unesen, z Česka odjel dobrovolně.

Posouzení zdravotního stavu Babišova syna komplikuje skutečnost, že má švýcarské občanství a ve Švýcarsku i žije. Čeští policisté v minulosti uvedli, že ohledně jeho výslechu komunikují se zahraničními kolegy.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.