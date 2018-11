Mezi Hradem a pražskou zoo se stupňuje spor o to, kdo promrhal šanci na zapůjčení vzácného medvěda pandy. Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek trvá na tom, že o pandu měl Miloš Zeman požádat čínského prezidenta. Zeman už předtím odmítl Bobkovu kritiku a prohlásil, že jednání o chráněném zvířeti mu nepřísluší a bylo na šéfovi zoo.

"O poskytnutí pand velkých z Číny do zoologických zahrad ve svých zemích jednaly s čínským prezidentem hlavy států, namátkou prezident Sarkozy nebo kancléřka Merkelová," napsal v pátek ředitel Zoo Praha na svém facebookovém profilu a připomněl, že Čína využívá oblíbenost pandy ve své zahraniční politice. Zemana o pomoc při jednání o pandě v minulosti požádala například předchozí primátorka Adriana Krnáčová (ANO), upozornil Bobek.

Zeman ve čtvrtek prohlásil, že by se býval za pandu přimluvil, pokud by Bobek předtím neuspěl. "Ale pokud vím, on ani nejednal," řekl prezident. "Zažil jsem tolik lidí, kteří omlouvali vlastní neschopnost tím, že svůj neúspěch sváděli na druhé, že pan Bobek není výjimkou," podotkl.

Bobek však trvá na tom, že dohoda mezi šéfy zoo nebo primátory hlavních měst k získání čínské pandy nestačí.

"Není pravda, že jsem o pandách v Číně nejednal. Mj. jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se Zoo Peking a na jejím základě pak připravovali pojetí jejich budoucího pavilonu. Čínští kolegové nás však opakovaně upozorňovali, že je nutné, aby o zapůjčení pand požádal český prezident prezidenta čínského," uvedl šéf pražské zoo.

Čína pandy velké do jiných států pouze zapůjčuje, využívá je v diplomacii. Smlouvy o zápůjčce podepisuje čínský prezident. Zvířata se tak dostanou do zoo jen v těch zemích, které mají s Čínou dobré vztahy. V Evropě se těmito šelmami mohou pochlubit například zahrady ve Vídni, Madridu, Edinburghu či francouzském Saint-Aignan. Ve volné přírodě žije už jen zhruba 1800 jedinců.

Na Zemanovu nečinnost ohledně pandy odkazuje také současné vedení Prahy v čele s novým primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem. "My určitě neodmítáme umístění pandy do pražské zoo, ale v případě, že nebyl učiněn hlavní a primární krok, tedy že pan prezident nepožádal svůj čínský protějšek o zapůjčení pandy, tam my v zásadě nemáme co řešit," řekl Hřib v ČT.

Pražská zoologická zahrada chystala velké projekty expozice pand velkých a langurů čínských, před několika měsíci je ale pozastavila. "Prezident Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Českou republiku je nezískal. To jsou bohužel politické kroky, které nejsme schopni ovlivnit a bez nichž získání pand nepřipadá v úvahu," uvedl Bobek ve svém středečním prohlášení.