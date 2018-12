Dva roky připravoval historik Michal Frankl žádost, měsíc a půl pak piloval desetiminutovou prezentaci, kterou přednesl před komisí v Bruselu. Důkladná příprava se vyplatila. Evropská výzkumná rada (ERC) mu přidělila ERC konsolidační grant ve výši skoro dvou milionů eur.

"Tento projekt se snaží vepsat uprchlíky zpátky do dějin středovýchodní Evropy 20. století," stojí v popisu chystaného výzkumu, který dokonce ERC vyvěsila na své stránky mezi sedm příkladů letošních grantů. Ty každoročně rozdává etablovaným vědcům, kteří získali doktorát nejpozději před dvanácti lety, na nadějné projekty napříč Evropou. Počet grantů pro české vědce se dá každoročně spočítat na prstech jedné ruky a v drtivé většině směřují do oblasti přírodních věd. Frankl je tak vůbec prvním českým historikem a letos také jediným českým vědcem, který prestižní podporu získal. Z bezmála 2400 přihlášených projektů letos rada podpořila 291 badatelů.

Jak vznikla myšlenka udělat výzkum zrovna na téma uprchlíků ve středovýchodní Evropě minulého století?

Myšlenka se odvíjí od mého staršího výzkumu, na kterém jsem pracoval s Kateřinou Čapkovou. Byl o uprchlících do Československa a výsledkem byla kniha Nejisté útočiště, kterou jsme vydali asi před deseti lety. Zarazilo mě, že i když téma vyvolalo zájem, diskuse tehdy moc nesměřovala ke kritickému pohledu na Československo, na české země jako místo, kam se utíká. Co mě specificky zarazilo: v knize jsme poměrně detailně zdokumentovali uzavření československé hranice pro uprchlíky z Rakouska v roce 1938 po připojení Rakouska k nacistickému Německu. Bylo to uzavření hranice zejména pro židovské uprchlíky. Přišlo mi, že je tady velký kontrast mezi tím, jak se mezi historiky, ale také na veřejnosti, debatovalo o uzavření švýcarské hranice za druhé světové války proti uprchlíkům před holocaustem, nebo vízová politika, zabránění příchodu uprchlíků do Ameriky nebo do Velké Británie či kritické studie o Francii. Seznam by se dal protahovat dál.