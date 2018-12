Dárci, kteří darují peníze České televizi, Českému rozhlasu nebo České tiskové kanceláři, by si tyto dary mohli odečíst od svého daňového základu. Ve sněmovně to navrhl poslanec pirátů Tomáš Martínek v pozměňovacím návrhu k vládnímu daňovému balíčku. Návrh by podle něj mohl například zajistit, aby se nemusely zvyšovat koncesionářské poplatky. Daňovým balíčkem se bude ve druhém čtení zabývat sněmovna na své schůzi, která začne v úterý. Poslanci budou mít příležitost přihlašovat se ke svým pozměňovacím návrhům.

Poslanec Martínek ve svém návrhu poznamenává, že uvedeným institucím je možné darovat daňově odčitatelné peníze již nyní, obdarovaná instituce je ale musí využít na zákonem specifikovaný účel, například na kulturu. Podle platného zákona může už nyní fyzická osoba odečíst od základu daně z příjmů dary poskytnuté obcím, krajům nebo úřadům například na vědu, vzdělávání, kulturu nebo třeba školství.

"V současné době jsou Česká televize a Český rozhlas financovány především prostřednictvím koncesionářských poplatků, které již delší dobu nebyly valorizovány. ČTK je financována prostřednictvím vlastní podnikatelské činnosti. Všechny tři subjekty se potýkají s nedostatkem financí na splnění všech svých povinností," uvádí poslanec Martínek.

Poukazuje mimo jiné na to, že ČT a ČRo by měly přijít o možnost využívat částečně odpočet daně z přidané hodnoty. Sněmovní rozpočtový výbor však již dříve podpořil návrh, aby se konec částečných odpočtů DPH odložil o jeden rok na konec roku 2021.

Piráti předložili k daňovému balíčku také další pozměňovací návrh, v němž chtějí prodloužit lhůtu pro podání elektronického přiznání k dani z příjmů o jeden měsíc. Návrh má podle nich zvýšit podíl elektronických přiznání proti fyzickým. "Opatření zároveň povede ke snížení administrativních nákladů, minimalizaci chyb, jednoduššímu sledování stavu podání a zlepšení komfortu poplatníků," míní piráti.

K daňovému balíčku se k pondělnímu dopoledni sešly téměř dvě desítky pozměňovacích návrhů. Další návrhy již v listopadu podpořil rozpočtový výbor.

Výbor naproti tomu nepodpořil například návrh na snížení DPH na teplo z nynějších 15 na deset procent. Samostatně tento návrh nyní předložili Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vojtěch Munzar (ODS), Petr Pávek (STAN), Petr Dolínek (ČSSD) a Pavel Staněk (ANO) nebo komunista Leo Luzar. Jurečka navíc navrhuje snížení DPH z 21 na deset procent pro zemní plyn určený k vytápění a ohřevu vody v kotlích s instalovaným výkonem do 50 kilowatt. Do nejnižší sazby DPH chce zařadit také biopotraviny.

Poslanec Jakub Janda (ODS) chce snížit limit pro vracení DPH turistům za vyvezené zboží z nynějších 2000 korun na 750 korun. Předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek chce například zrušit takzvanou solidární daň, kterou platí lidé s vysokými příjmy. Navrhuje také snížit sazby DPH variantně na 19 a deset procent, nebo na 20 a deset procent.