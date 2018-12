Trochu nečekaně se do výběrového řízení na post šéfa Generálního finančního ředitelství přihlásil druhý kandidát. Favoritkou výběrového řízení je současná náměstkyně na GFŘ Tatjana Richterová, o níž se už několik měsíců hovoří jako o nástupkyni končícího ředitele Martina Janečka. Do souboje s ní hodlá jít Václav Polok, bývalý dlouholetý pracovník finanční správy, nyní interní auditor a ombudsman Městské nemocnice Ostrava. Nový ředitel by měl nastoupit od ledna příštího roku.

Splňujete služebním zákonem předepsané požadavky na kandidáta, když nyní nepracujete na finanční správě?

Všechny splňuji - až na jediný problém - nejsem toho času ve služebním poměru a na pozici představeného. Pracoval jsem ve finanční správě více než 24 let. Z toho 22 let jsem pracoval na vedoucích pozicích, do konce roku 2012, než došlo k reorganizaci finanční správy, jsem byl ředitelem finančního úřadu v Bohumíně. Odešel jsem tři měsíce před schválením služebního zákona. Zatím jsem s nikým nekonzultoval, zda to nebude překážkou v účasti ve výběrovém řízení, ale mám s tím už zkušenost. V roce 2016 jsem kandidoval na post ředitele Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Tam jsem podal přihlášku a trvalo dva měsíce, než jsem dostal zprávu o vyřazení v důsledku nesplnění této podmínky.

Letos už jste se chtěl stát ředitelem ostravské nemocnice, kde nyní působíte...

Ekonomické zkušenosti ze zdravotnictví mám, jsem přesvědčen, že je mohu zúročit. S finanční správou jsem ale stále spojený, jezdím přednášet na vzdělávací zařízení ministerstva financí, mám platnou pracovní dohodu a dokonce své původní osobní číslo. Přednáším odbornou účetní a daňovou problematiku pro správce, pokud mají zájem, moje profese je také soudní znalec přes účetnictví.

Nebude překážkou, že jste kandidoval v komunálních volbách v Bohumíně za Nezávislé? Nebude vaše politická angažovanost v rozporu s požadavkem na

nestranné vedení GFŘ?

Myslím si, že ne. Jednak to bylo na lokální komunální úrovni a jednak jsem kandidoval, abych zúročil dlouholeté působení ve finančním výboru Městského úřadu v Bohumíně. Byl jsem vždy politicky nezávislý.

Sledoval jste kauzy kolem finanční správy v posledních letech? Třeba zajišťovací příkazy...

Sledoval, ale hlavně jsem to i prožíval.

V jakém smyslu?

Mám zkušenosti z minula z řešení podobných situací při vydávání určitého rozhodnutí. Na jedné straně chápu pohnutky, motivy a oprávněné pochybnosti kolegů správců daně, kteří se odhodlali k takovému závažnému kroku, jakým je vydání zajišťovacího příkazu. Na druhé straně mi tam zásadně chybí určitá zkušenost a jakýsi "cit" pro daňovou správu. Tím myslím využití všech dalších možných nerepresivních nástrojů při správě daně v návaznosti na to, že například chybí vyšší podíl komunikace s druhou stranou. Mám informaci, že vedení Generálního finančního ředitelství bylo opakovaně vyzváno ke komunikaci, ale tu do jisté míry odmítlo. Já jsem byl ve své práci zvyklý pokaždé komunikovat, ať to bylo v dobrém či ve zlém. Dokud se komunikuje, řešení se dá najít.