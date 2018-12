I když byla kvůli solárnímu boomu zelená energetika v Česku v posledních letech často zavrhovaná, její potenciál není podle lidí z oboru na našem území stále zdaleka vyčerpán. Podle šéfa Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy se to týká zejména malých střešních slunečních elektráren. Jejich počet prý může vzrůst až na trojnásobek, u větrných elektráren je to podle něj více než sedminásobek.

Děje se toho teď hodně, co je nedůležitější...

To nejzásadnější v energetice je, že se v Česku připravuje nové schéma pro podporu zelené energie do roku 2030. Má se tak u nás restartovat aktivní podpora státu pro obnovitelné zdroje. Mám pocit, že i v Česku si začínáme uvědomovat, že je potřeba zelenou energii podporovat.

Změnilo se vnímání?

Asi se to s námi ještě nějakou dobu potáhne. Když se ale podíváte na průzkumy, tak obliba zelené energie tady je a není to nic nového. Problematičtější to je, když se lidí zeptáte, zda jsou ochotni obnovitelné zdroje finančně podpořit.