Evropský parlament (EP) bude příští středu večer diskutovat o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Bod s názvem "Střet zájmů a ochrana evropského rozpočtu: případ České republiky" na program poslední letošní plenární schůze prosadili evropští Zelení s podporou největší frakce v europarlamentu, tedy evropských lidovců (EPP).

Europoslanci by si měli vyslechnout stanoviska Evropské komise (EK) i Rady EU, nebudou však přijímat žádnou závěrečnou rezoluci.

ANO posiluje navzdory aféře s Babišovým synem, ukázal model STEM. K většině by mu stačila spolupráce s komunisty bez ČSSD Čtěte zde

"Střet zájmů je tady zřejmý, jsou ohroženy finanční zájmy Evropské unie. Myslíme si, že je proto třeba jednat. A diskuse na plénu europarlamentu k tomu pomáhá vytvořit dodatečný politický tlak," řekl belgický europoslanec za Zelené Bart Staes.

Připomněl, že Evropský parlament dění kolem českého premiéra a s ním spojených kauz sleduje už od roku 2014. "V mnoha případech jsme varovali, že kolem Babiše je mnohé špatně, je to skutečně specifický případ," dodal Staes.

V posledních týdnech už jméno českého premiéra i skupiny Agrofert zaznělo v europarlamentu v souvislosti s jeho možným střetem zájmů několikrát, hlavně na jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Europoslanci chtěli od několika členů Evropské komise vědět, jak unijní exekutiva naložila s dopisy české pobočky nevládní organizace Transparency International. Ta upozornila, že Babiš by i poté, co skupinu Agrofert přesunul do svěřenských fondů, mohl být ve střetu zájmů tak, jak střet zájmů definují nová unijní pravidla platná teprve od srpna.

Pohled nevládní organizace na konci listopadu podpořil také interní rozbor právní služby samotné komise, který mají k dispozici evropská média.

Babiš a česká vláda střet zájmů odmítají, argumentují přitom vlastní právní analýzou vypracovanou ministerstvem spravedlnosti.

Evropská komise zatím svůj oficiální pohled na věc nezveřejnila. Komisař pro rozpočet Günther Oettinger v pondělí žádal poslance o trpělivost s tím, že EK nyní čeká z Prahy odpověď na dopis české vládě.