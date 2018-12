Starý kravín nad vesnicí Milotice začal letos po dlouhé přestávce opět plnit svůj někdejší účel.

Na vratech sice visí zámek a z personálu je tu uprostřed pracovního týdne jen bagrista, který dokončuje příjezdovou cestu. Uvnitř je ale živo. Zrekonstruovaná nízká budova začala letos sloužit jako zimoviště pro krávy, které tu farmáři chovají na maso. Za dobrého počasí je vyhánějí na okolní pastviny, v zimě si dobytek po většinu času musí uvnitř vystačit sám.

O zprovoznění areálu se postarala firma SPV z nedalekého Pelhřimova, spadající od roku 2011 pod koncern Agrofert. V něm funguje jako jeden z větších podniků, zastřešující kravíny a vepříny v různých koutech republiky. Za opravu kravína v Miloticích utratila podle projektu 4,4 milionu korun, z toho 1,9 milionu dostala koncem srpna jako dotaci od státu v rámci programu rozvoje venkova. Necelou polovinu dotace – přesně 917 880 korun – budou nyní české úřady chtít podle zaběhlých zvyklostí proplatit v Bruselu.

Pro Agrofert, který jen loni na dotacích posbíral rekordní 2,1 miliardy korun, jde o drobnou částku. Milotický projekt ale bude mít jinou důležitost. Podle databáze Státního zemědělského intervenčního fondu jde totiž o první příspěvek, který Agrofert dostal od okamžiku, kdy v Evropě začátkem srpna začaly platit nové přísnější předpisy týkající se dotování podniků napojených na politiky. Další podobnou dotaci fond proplatil Agrofertu v říjnu na nedaleký vepřín a na dalších pět uzavřel od srpna dotační smlouvy – tedy přísliby, že když vše proběhne podle předložených projektů, přísun podpory bude pokračovat.

Jestli ale Evropa peníze skutečně pošle, je od předminulého víkendu velký otazník. Mezi Prahou a Bruselem už od léta doutná spor, zda Agrofert má na dotace nárok. Prvního prosince unikl do médií posudek od právníků Evropské komise, podle kterého firma vzhledem ke zjevné vazbě na premiéra dotace už brát nemůže. Babišova vláda se proti tomu minulý týden ohradila: na dotacích pro Agrofert trvá a zdá se, že je ochotna spor vyhrotit do krajnosti – tedy do stavu, kdy už nepůjde jen o peníze, ale i o to, jak si kdo fungování dotací a celé Unie vlastně představuje.