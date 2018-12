V listopadu zůstala nezaměstnanost v Česku na 2,8 procenta. Bez práce bylo 215 010 lidí, což je nejméně od června 1997. Počet volných pracovních míst vzrostl na více než 323 tisíc. Oznámil to v pondělí Úřad práce ČR. Analytici stagnaci nezaměstnanosti očekávali. Loni v listopadu byla míra nezaměstnanosti 3,5 procenta.

Přestože podíl nezaměstnaných osob zůstal na stejné hodnotě jako v říjnu, absolutní počet evidovaných uchazečů stále klesá. V listopadu bylo bez práce o 612 lidí méně než v předchozím měsíci.

"V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost v souvislosti s postupným ukončováním sezonních prací a pracovních úvazků na dobu určitou pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Již v listopadu se do evidence úřadu začali hlásit první pracovníci ze zemědělství a stavebnictví, včetně osob samostatně výdělečně činných.

Nejnižší, 1,8 procenta, zůstala míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji. V Praze a Plzeňském kraji činila 1,9 procenta a v Jihočeském a Královéhradeckém dvě procenta. Naopak nejvyšší, 4,3 procenta, je v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji.

Mezi okresy je na tom nejlépe Praha-východ s nezaměstnaností 1,1 procenta a Rychnov nad Kněžnou s 1,2 procenta. Naopak nejvyšší zůstala nezaměstnanost na Karvinsku, a to 6,8 procenta. Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr mělo 30 regionů.

V listopadu evidoval úřad práce 323 542 volných pracovních míst, což je o 6658 více než v říjnu a o 109 752 více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadalo v listopadu v průměru 0,7 uchazeče. Vyšší počet lidí bez práce než volných pracovních míst je stále v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (65 009) a ve Středočeském kraji (45 690).

Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance převážně v technických a dělnických oborech. Pokud jde o předvánoční "brigády", tyto nabídky se v evidenci úřadu práce objevují v menší míře. "Důvodem je především fakt, že zaměstnavatelé tuto oblast řeší primárně prostřednictvím pracovních portálů, přes agentury práce, vlastními silami nebo přijímají zaměstnance, kteří se osvědčili v minulosti," uvedl úřad.

Podle pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli firmy plánují i v prvním čtvrtletí příštího roku nabírat nové zaměstnance, ovšem tempo růstu náboru bude proti předchozímu období nižší.

Přijímat nové zaměstnance plánují podle průzkumu čtyři procenta zaměstnavatelů, naopak dvě procenta očekává snižování jejich počtu. Na 92 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus dvě procenta. V předchozím čtvrtletí to bylo plus šest procent.

"V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstnanost v roce, ale to neznamená, že přijde nějaké hromadné propouštění. Jde především o pohyb sezonních pracovníků a částečně i administrativní důvody, jako je konec smluv na dobu určitou a ukončování živností. Tyto lidi trh práce velmi rychle absorbuje, protože je v nabídce mnoho příležitostí například ve zpracovatelském průmyslu. Dobrá ekonomická situace se projevila v posledních letech i tak, že sezonní výkyvy v nezaměstnanosti jsou minimální," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Nezaměstnanost v jednotlivých krajích v procentech. Zdroj: Úřad práce ČR

Kraj Listopad 2018 Říjen 2018 Praha 1,9 2,0 Středočeský 2,5 2,5 Jihočeský 2,0 1,9 Plzeňský 1,9 1,9 Karlovarský 2,7 2,7 Ústecký 4,3 4,3 Liberecký 2,9 3,0 Královéhradecký 2,0 2,1 Pardubický 1,8 1,8 Vysočina 2,6 2,6 Jihomoravský 3,5 3,5 Olomoucký 3,0 3,0 Zlínský 2,3 2,3 Moravskoslezský 4,3 4,4 Česko celkově 2,8 2,8