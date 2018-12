Všechny děti budou najedené, budou žít zdravě, budou mít zdravou stravu, prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Hájila tak nápad na plošné zavedení školních obědů zdarma, který podporuje jak premiér Andrej Babiš, tak koaliční ČSSD. Lepší stravování dětí povede podle Maláčové ke zlepšení studijních výsledků.

To všechno je samozřejmě pravda. Na základních školách je spousta dětí ze znevýhodněných či neúplných rodin, které zůstávají bez oběda, což je ostuda současného Česka. Stát, který se nepostará o nejslabší, za moc nestojí. Ovšem zůstává tady klíčová otázka - proč to řešit plošně? Proč by měly obědy zadarmo dostávat nejen děti, jejichž rodiče na to nemají, ale i děti bohatších lidí?

Dá se samozřejmě argumentovat, že už nyní existuje spousta plošných dotací a podpor, které nerozlišují, jestli je jejich příjemce sociální případ, nebo dobře situovaný člověk. Příkladem mohou být dotace na městskou hromadnou dopravu, či "bezplatná" zdravotní péče.