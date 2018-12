Obě vládní strany přišly s návrhem zavést do českých škol obědy zdarma pro žáky do 15 let. K prvenství nápadu se hlásí premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, do sněmovny ale už dorazil poslanecký návrh sociálně demokratických poslanců v čele s Kateřinou Valachovou. Otázkou ale zůstává, z čeho nápad za pět a půl miliardy korun ročně zaplatit. Sněmovna je těsně před schválením státního rozpočtu na příští rok a s odsouhlaseným schodkem 40 miliard korun už hýbat nemůže.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce uvedla, že je třeba jít cestou zvyšování daní. "Zejména nadnárodním korporacím," uvedla Maláčová v ČT. Nadnárodním firmám by se podle Maláčové mohly zvednout odvody do státní pokladny prostřednictvím takzvané korporátní daně, o které ČSSD dlouhodobě hovoří.

Ta by zaváděla vyšší sazbu pro velké firmy z oblasti telekomunikací, energetiky nebo bankám. Téma už podle Maláčové ČSSD nastolila i na koaliční radě. Konkrétní návrh však strana zatím nemá. "Je to ve fázi interních debat," řekl stranický ekonom Michal Pícl.