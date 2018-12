Centrum pro výzkum toxických látek, které spadá pod Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, zahájilo stavbu nové biobanky a laboratoří. Díky nim budou moci vědci provést rozsáhlý výzkum o vlivu škodlivin z jídla a ovzduší na zdraví lidí.

Biobanka, jež má být dostavěna za 19 měsíců, umožní vědcům uskladnit až dva miliony biologických vzorků – například krve nebo moči. „Vytváříme prostor, ve kterém se budou dlouhodobě skladovat vzorky z populačních studií ve vysoké kvalitě,“ vysvětlila HN ředitelka centra Jana Klánová.

Z těchto vzorků potom vědci budou moci zjistit nejen dopady chemických látek na zdraví sledovaných lidí, ale také třeba vliv psychického stresu nebo životního stylu.

Odborníci se v Brně věnují environmentálnímu výzkumu už 35 let, proto také potřebují dobrovolníky, které by měli dlouhodobě k dispozici. Jedna z takových studií začala už před 27 lety, kdy vědci začali sledovat tisíce dětí z Brněnska a Znojemska. Zapojili se tak do velkého projektu Evropské unie, která dlouhodobě sledovala 40 tisíc lidí z různých zemí. Nyní české, dnes už dospělé dobrovolníky opět požádají o spolupráci.