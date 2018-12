Osobností roku časopisu Time se letos stali novináři, kteří se podle listu postavili za pravdu a zasadili se o fakta. O titul se dělí zavražděný saúdskoarabský žurnalista Džámal Chášukdží, dva věznění barmští reportéři pracující pro agenturu Reuters nebo novináři z amerického deníku Capital Gazette, v jehož redakci letos v červnu zabil střelec pět lidí.

Chášukdží, který psal pro americký deník The Washington Post a ve svých textech kritizoval saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána, byl začátkem října na konzulátu své země v Istanbulu brutálně zavražděn. Rijád dva týdny tvrdil, že novinář odešel z konzulátu živý, později ale přiznal, že byl zavražděn. Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) tvrdí, že objednavatelem činu byl korunní princ.

"Statný muž se šedivou bradkou a laskavým vystupováním se odvážil nesouhlasit s vládou své země. Řekl světu pravdu o brutalitě (vlády) vůči těm, kteří by promluvili. A byl za to zabit," napsal v úvodu časopis Time o saúdskoarabském novináři.

Magazín mimo jiné ocenil filipínskou reportérku Mariu Ressaovou, která zdokumentovala protidrogové tažení prezidenta Rodriga Duterteho. Podle ochránců lidských práv bylo během policejních zásahu na Filipínách zabito na 12 tisíc lidí.

⚡️ “TIME Person of the Year 2018: The Guardians”https://t.co/iNBTzMi22b pic.twitter.com/CjUFYAxc5i