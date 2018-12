Doprava na dálnici D1 ve směru na Brno mezi středními Čechami a Vysočinou kolabuje. Kolony jsou dlouhé desítky kilometrů, problémy začínají už na 46. km, řekl ve čtvrtek dopoledne mluvčí policie Pavel Truxa. Doprava kolabovala na dálnici postupně na několika místech kvůli sněžení už od středečního odpoledne. Kvůli dopravní situaci zasedá na Vysočině pracovní skupina složená se zástupců kraje, hasičů a policie.

Podle Národního dopravního informačního centra je nejhorší situace mezi kilometry 63 až 90. Truxa řekl, že se kolony prodlužují až po 100. kilometr. Podle ředitele krajské policie Miloše Trojánka stála některá auta v koloně dosud až 14 hodin.

Další komplikace způsobila nehoda dodávky a nákladního auta u Lokte na Benešovsku. Nikdo při ní nebyl zraněn, směr na Brno je ale opět dočasně neprůjezdný, řekla mluvčí benešovské policie Veronika Čermáková.

"Je to bez zranění a bez alkoholu. V současné době tam probíhají odklízecí práce a je to uzavřené," uvedla Čermáková po 12:30. Uzavírka by podle ní neměla trvat dlouho.

Kolaps provozu způsobila podle Kraje Vysočina nepřipravenost modernizovaného úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem na zimní podmínky.

Kraj pošle ministrovi dopravy Danu Ťokovi (za ANO) dopis požadující posunutí svodidel a další úpravy v úseku mezi 90. a 104. kilometrem dálnice. Novinářům to řekl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) po jednání pracovní skupiny Doprava.

Provoz na D1 začal kolabovat ve středu odpoledne po hustém sněžení. Kolony se postupně protáhly na desítky kilometrů, několikrát museli policisté dálnici uzavřít. Sypače měly problémy ucpanou dálnici projet. Později provoz blokovaly odstavené kamiony, jejichž řidiči si podle silničářů vybírali povinnou přestávku, policisté je museli budit.

Problémy byly i na silnicích v okolí dálnice. Byly špatně sjízdné a plné aut.

V noci bylo podle dispečera krajských silničářů v terénu přes sto sypačů. Na silnicích první třídy zůstává po solení rozbředlý sníh, na ostatních je zmrzlý povrch krytý posypem. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

Těžký sníh a popadané stromy poškodily podle informací na webu Českých drah trakční vedení na některých částech železnice na Jihlavsku a Pelhřimovsku, proto už od středy nejezdí vlaky v úseku Horní Cerekev a Kostelec u Jihlavy a mezi Rantířovem a Jihlavou. Provoz by měl být obnoven v 16:00.

V poledne by mohlo skončit omezení provozu mezi Humpolcem a Lípou. Cestující vozí náhradní autobusy, některé zastávky ale neobsluhuje.

Odpoledne má být na Vysočině podle meteorologů zataženo a teplota vystoupá k minus jednomu stupni Celsia, ráno bylo až minus osm. Sněhové přeháňky budou jen ojedinělé, odpoledne může být polojasno.