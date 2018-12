Menšinový kabinet ANO–ČSSD za půl roku vládnutí stačil zvýšit důchody, zavedl pro studenty a důchodce čtvrtinové ceny na jízdné a zveřejnil plán na zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun.

A štědrost pokračovala i minulý týden: Babišova vláda chce pro všechny děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol obědy zdarma.

Cílem má být zlepšení docházky i sociálních šancí školáků. První propočty ale poukazují i na druhou stranu mince – tedy že se opět nebude jednat o zanedbatelnou částku ze státního rozpočtu. Kritici namítají, že jde jen o další kupování voličů – a že při plošném rozdávání peníze putují z drtivé většiny dětem, jejichž rodiče na zaplacení obědů prostředky mají, místo aby šly do zdejšího strádajícího školství.

Pomocná ruka

Barbora Odehnalová pracuje jako hospodářka na brněnské základní škole v Řehořově. Ze čtyř stovek tamních žáků má dnes šest obědy zdarma, protože je jejich rodiny dlouhodobě nezvládaly platit.

Závažnost příběhu šesti rodin má sice pokaždé jinou tvář – jsou zde rodiny o pěti dětech, jejichž rodiče pracují za nízkou mzdu a na chudinské dávky nedosáhnou, ale i dítě žijící s ovdovělou matkou samoživitelkou –, přesto si je pomoc s placením obědů všechny našla. "Některým jsme na třídních schůzkách nabídli pomocnou ruku sami, protože jsme věděli, že dítě ztratilo kvůli neplacení možnost na obědy chodit, někteří se o věci potom dozvěděli a přišli za námi se žádostí sami," říká Odehnalová. "Rozpoznat problém není těžké. Dítě třeba dlouho vůbec nechodí na obědy, a když se ho zeptáte proč, neví – rodiče mu prostě často nechtějí říct, že na to nemají peníze."

Když v řehořovské škole objeví takové dítě v nouzi, podají za něj žádost na některou ministerstvem školství doporučenou neziskovku, ve které popíší rodinnou situaci dítěte a důvody, proč si myslí, že by mělo mít na bezplatné stravování nárok. Rodiče se nemusí nijak angažovat, jen podepíší souhlas s tím, že jejich dítěti bude hrazeno jídlo. Do školy pak přijde roční částka za obědy pro konkrétního strávníka – a to, co zbude například kvůli jeho absenci, se posílá při vyúčtování zase zpět. "Ještě se nám nestalo, že by nám žádost neziskovka odmítla," popisuje hospodářka Odehnalová praxi projektu Obědy pro děti, do kterého se škola zapojila. Tento zkušební dotační program vznikl ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za finanční podpory ministerstva školství v roce 2016 a zatím se předpokládá, že bude pokračovat do konce roku 2019.

Druhou možností, jak v Česku dnes rodina může dostat obědy zdarma, je přes krajský úřad, který může pro dítě zažádat o dotaci z evropských fondů v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci – v tomto případě je ale možné stravování zaplatit jen podle pevných finančních kritérií těm "tabulkově" opravdu nejchudším rodinám.

V praxi se ovšem ukazuje, že obě tyto adresné varianty mají svá úskalí. S neziskovkami spolupracuje jen něco přes čtvrtinu základních škol z celé republiky (na školky se tato pomoc nevztahuje vůbec) a o evropskou potravinovou pomoc se blahobytnější kraje, jako třeba Jihočeský, Olomoucký nebo Pardubický, vůbec nehlásí s vysvětlením, že je to příliš papírování, nebo to není potřeba, protože v kraji prý

neexistuje rodina, která by o to měla zájem.

I přesto jsou už v současnosti obědy jednou z těchto dvou cest placeny více než deseti tisícům dětí napříč republikou. Oběd dnes na základní škole rodiče stojí v průměru 25 korun, v mateřské o deset korun více. Měsíčně tak rodina za dítě zaplatí přibližně 500 korun.