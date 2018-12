Na most v pražské Bubenské ulici u stanice metra Vltavská se do dvou týdnů vrátí auta do 3,5 tuny. Nákladní automobily na něj nadále vjíždět nebudou. Namísto dvou jízdních pruhů pak bude pouze jeden uprostřed mostu. Novinářům to v pondělí řekli zástupci města a Technické správy komunikací (TSK).

Částečné obnovení provozu umožnily výsledky víkendových zatěžovacích zkoušek. Před otevřením budou na most umístěny sondy, které jej budou monitorovat. TSK uzavřela most navazující na magistrálu letos v říjnu na základě informací o špatném stavu stavby od firmy Pontex, která prováděla diagnostiku mostu.

"Konstrukce mostu byla zatížena až do 130 procent své normální nosnosti. Zkoušky nám daly detailní podklady k tomu, v jakém stavu se most nachází a že je možné na něj omezeně vrátit dopravu," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Kvůli bezpečnosti vznikne jen jeden jízdní pruh, který bude uprostřed mostu. Stavba bude podepřena. Podle ředitele TSK Petra Smolky to zajistí stabilitu mostu na několik let. Co bude s mostem dál, zatím není jasné. Scheinherr řekl, že jeho oprava by byla natolik nákladná, že jej bude nutné zřejmě zbourat.

Při zkouškách společnost INSET použila tři devadesátitunové vozy, které postupně na most najížděly. Při tom odborníci sledovali, jak se most chová. Po zkouškách zasedla komise složená z oborníků i zástupců města a TSK. "Z výsledků můžeme říct, že se chová pružně a snese statické zatížení. V jednom parametru je poškozen výrazně, má aktivní trhliny, které tam být nesmějí. Souhlasili jsme proto, že v omezeném provozu se může vrátit doprava," řekl ředitel INSET Ludvík Hegrlík.

Na zhoršení stavu mostu v říjnu upozornila firma Pontex, která konstrukci monitorovala. TSK následně v noci z 23. na 24. října most navazující na magistrálu ve směru z centra uzavřela. Provoz byl několik týdnů zastaven i pod konstrukcí a přerušil se provoz tramvají z Vltavské na Hlávkův most.

TSK nyní zkoumá mimo jiné Hlávkův most a most Legií, které jsou také ve špatném stavu. Havarijní je také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Rekonstrukci potřebuje i Palackého most mezi Podskalím a Smíchovem a řada dalších mostních konstrukcí.