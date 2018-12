Audi, vide, tace si vis vivere in pace, tedy naslouchej, dívej se a buď tiše, pokud chceš žít v míru, zní krédo české kontrarozvědky - Bezpečnostní informační služby. Tato tajná služba kromě jiného sleduje činnost zahraničních rozvědek u nás, má na starosti obranu důležitých ekonomických zájmů státu, boj proti terorismu, nebo ochranu tajných informací a obchod se zbrojním materiálem.

Vznikla na začátku 90. let jako nástupce porevolučního Úřadu na ochranu demokracie a ústavy a federální informační služby. Služba sídlí v pečlivě hlídané budově v pražských Stodůlkách. Kolik má zaměstnanců, služba nezveřejňuje, podle odhadů to bude kolem tisícovky a její rozpočet je kolem 1,5 miliardy korun. Podle zákona má široké pravomoci, může sledovat, nasazovat odposlechy, má své tajné spolupracovníky. Její operativci můžou vystupovat pod jinou identitou, mají krycí, tedy falešné, doklady, může zakládat fiktivní společnosti a dělat vše, aby pravá identita jejích lidí zůstala skryta.

Na rozdíl od komunistické StB a tajných služeb v totalitních zemích ale nemůže nikoho zadržet, zatknout, vyslýchat, nemůže nic přikazovat, k čemukoli kohokoli nutit. Její zbraní i konečným výsledkem práce jsou opět jen informace.

Ty dostávají takzvaní adresáti, tedy ze zákona prezident a členové vlády. Tyto instituce jí také můžou úkolovat. Pokud se tedy například vláda rozhoduje o strategické zakázce, může BIS zaúkolovat, aby prověřila zájemce o obchod a zjistila o nich vše, co lze. Tedy nejen informace, které si může kdokoli při troše práce sám vyhledat, ale například i skryté napojení dalších osob, vazby na tajné služby jiných států, falšované hospodářské výsledky a další údaje, které by firma nejraději co nejvíce skryla.