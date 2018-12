Prezident Miloš Zeman pronesl svůj tradiční projev ze zámku v Lánech. V prvním vánočním poselství svého druhého funkčního období opět varoval před kvótami na přijímání imigrantů, stejně jako v loňském vánočním proslovu.

Na úvod poděkoval za hlasy, které získal ve volbách a díky kterým může obhajovat prezidentský mandát. Svým voličům slíbil, že bude usilovat o obranu zájmů Česka a suverenitu země v otázce migrace a dalších oblastech. Slíbil také podporu ekonomické diplomacii a to, že bude pokračovat v setkávání s občany při svých cestách do jednotlivých krajů.

Ocenil také šéfy tří stran, které se zasloužily o vznik vlády - Andreje Babiše z ANO, Jana Hamáčka z ČSSD a komunistu Vojtěcha Filipa. Podle Miloše Zemana našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Popřál jim proto úspěch v jejich práci. Opozici zase popřál to, aby byla konstruktivním kritikem vládních návrhů a dokázala předkládat vlastní alternativní řešení.

V souvislosti s nízkou volební účastní se také vyslovil pro povinnou volební účast. "Více než polovina obyvatel měst a obcí byla zcela lhostejna k tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit. Demokracie nejsou jen práva, ale i povinnosti," řekl prezident. "Doporučuji, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti," dodal.

K systému voleb dále navrhl přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů.

Miloš Zeman také varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. Za jednu z cest k lepší ekonomické situaci považuje zvýšení produktivity práce například prostřednictvím robotizace.

"Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano," řekl Zeman k obchodním válkám, brexitu a nedostatku pracovníků. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. "Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace," konstatoval.

Část svého poselství Zeman věnoval také mezinárodní politice. "Dlouhodobě plně podporuji naše zahraniční mise v rámci boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu, zejména pak v Afghánistánu," řekl prezident. "Chráníme bezpečnost českých občanů a jednáme v souladu s naším národním zájmem," dodal.

Ocenil také aktivity Visegrádské skupiny. Ta se podle něj zasloužila o to, že se přestaly diskutovat takzvané migrační kvóty. "Projevem suverenity je to, že si země sama rozhodne, koho chce a koho nechce na svém území," řekl Zeman.

Demonstrace, na nichž lidé na podzim žádali demisi vlády a zejména premiéra Babiše, jsou v době svobodných voleb podle Zemana pohrdáním vůlí občanů. Protesty, které se konaly hlavně v pražských ulicích, označil za hysterickou vlnu. Demonstrovat za svržení vlády je podle něj pochopitelné jen v totalitních režimech.

Za primitivní hlupáky považuje Zeman ty, kteří při letošních oslavách 17. listopadu na Národní třídě vyhodili do odpadkového koše kytice politiků. Kritizoval i takzvané lepšolidi, kteří sami sebe považují za lepší, všem radí, své názory považují za nadřazené, a přitom sami nic nedokázali.

Varování před čínskými špiony v Česku dělají podle Zemana z českých občanů nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit. Hlava státu v té souvislosti mluvila o "špionománii", kterou označila vedle protestů proti vládě za jednu z hysterických vln, které se objevily v republice v závěru roku.

Na rozsáhlou aktivitu čínských zpravodajských služeb upozorňovala ve výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS), kterou poté Zeman kritizoval. Minulý týden varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Případ projednávala i Bezpečnostní rada státu (BRS).

"Ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit," konstatoval Zeman.

Kriticky se také vyjádřil o českých médiích, ve kterých prý pracují lidé, kteří sice ničemu nerozumí, ale zato radí ostatním.

Babiš si projev pochvaloval

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil Zemanovo vánoční poselství za nekonfrontační a objektivní. Předseda vlády napsal v tiskové zprávě, že se mu projev líbil. Babiše potěšilo například to, že Zeman pochválil lídry ANO, ČSSD a KSČM za sestavení a podporu současné vlády, nebo slova prezidenta na adresu vládního národního investičního plánu.

Prezident podle Babiše mluvil k věci a zopakoval své všeobecně známé názory na politiku, ekonomiku a náladu ve společnosti. "Jsem rád, že ocenil práci V4, se kterou se nám v rámci Evropské unie podařilo zvrátit migrační kvóty a udržet tak naši svrchovanost," napsal Babiš.

Ministerský předseda ocenil i Zemanovu podporu české vojenské misi v Afghánistánu. Vojáci podle Babiše bojují proti teroristům a chrání bezpečnost ČR. "To je jedna z priorit naší vlády," dodal.

Zeman v projevu chválil předsedy ANO Babiše, ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa za to, že sestavili či tolerancí umožnili vznik současného kabinetu. Babiše taková chvála potěšila. "Stejně jako to, že (Zeman) podpořil náš národní investiční plán, který tady vznikl vůbec poprvé," uvedl premiér.

Babiš souhlasí i s prezidentovou myšlenkou na zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů. "Naše hnutí má hodně zkušeností, kdy nás poražené strany obešly a spojily se všechny proti nám," uvedl. K Zemanovu varování před zpomalením ekonomického růstu Babiš dodal, že kromě nedostatku pracovních sil brzdí hospodářství i špatná legislativa a byrokracie. "A souhlasím i s návrhem, aby zdravý člověk, který nechodí do práce, nemohl pobírat sociální dávky," dodal Babiš.