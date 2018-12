Horníci Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku se ve čtvrtek poprvé od tragického výbuchu metanu z minulého čtvrtka vrátili do práce. O svých pocitech příliš mluvit nechtěli, někteří ale přiznali, že do práce přichází s větším strachem než jindy. Před dolem stále hoří desítky svíček, kterými lidé uctili památku obětí důlního neštěstí. Horníci k nim ve čtvrtek ráno přidali další. Neštěstí před týdnem nepřežilo 13 lidí, z toho 12 Poláků. Dalších deset bylo zraněno, dva stále zůstávají v péči popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava.

"Do práce se jde špatně, je to tragédie. Člověk sem víceméně s tím rizikem chodí," řekl jeden z příchozích horníků. Přiznal, že už i uvažoval o změně zaměstnání. Vše podle něj ukáže budoucnost.

"Je to takový nepříjemný pocit, každý má strach. Uvidíme, co bude dneska," uvedl další z pracovníků ranní směny. Všichni o čtvrtečním výbuchu hovoří jako o obrovské tragédii. "Je to těžká práce. Nemám slov, je to těžké. Havíři sfárají a nevědí, jestli vyfárají," připomněl další z horníků každodenní riziko, s nímž vstupují do podzemí.

Obnovení těžby potvrdil i mluvčí OKD Ivo Čelechovský. "Těžba byla obnovena, v té první vlně nastoupilo do práce tady na Dole ČSM Sever 370 zaměstnanců. V průběhu dne se tady vystřídá dalších asi 600 lidí, protože u nás je šestisměnný provoz. Provoz na Dole ČSM byl dnešním dnem normálně obnoven," řekl Čelechovský. Podle něj se v podzemí stále pracuje na dotěsňování hrází. "To znamená, že záchranáři v podzemí skutečně ještě dělají poslední práce proto, aby ty hráze byly pevné. V následujících dnech a týdnech se zde budou prostřednictvím sond odebírat vzorky, které budou následně vyhodnocovány. Teprve pak bude možno hráze otevřít, a to na základě povolení obvodního báňského úřadu a dělat další práce na rekognoskaci terénu a pak teprve bude možno na povrch přenést ostatky těch zbývajících devíti horníků," řekl Čelechovský. Podle něj je vše určitě otázkou několika týdnů.

"Deklarovali jsme, že do konce roku chceme hlavně přijít s nějakou sociální výpomocí zaměstnancům. Bohužel jsou zavřeny banky, to znamená, že dnes nebo zítra vyplatíme dvěma zaměstnancům OKD sociální výpomoc, tedy pokud o ni budou mít zájem. Předpokládáme, že na počátku nového roku nebo v nejkratších možných termínech začneme s vyplácením odškodného pro zbývající hornické rodiny. Tady už se jedná řádově o několikasettisícové odškodné," doplnil mluvčí.

Těžební společnost OKD na Štědrý den oznámila, že těžba uhlí v severní lokalitě Dolu ČSM bude obnovena po svátcích. Horníci fárají do zbývajících částí Dolu ČSM Sever, které nebyly zasaženy čtvrtečním neštěstím. V dole pracuje zhruba 800 horníků. Všichni po čtvrtečním neštěstí museli zůstat doma a pobírali 100 procent platu.

Oblast 29. sloje, kde explodoval metan a následně tam vypukl požár, byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.

Výbuch metanu otřásl podzemím dolu ve čtvrtek odpoledne. Na povrch se záchranářům podařilo dostat zpočátku jen tělo jedné oběti. Další tři těla vyprostila šestičlenná četa záchranářů v neděli, která na místě neštěstí dělala předběžný průzkum. Zbývajících devět těl v dole zůstane ještě nějakou dobu.