Známý twitterový glosátor Žížala, který má přes 18 tisíc sledujících a často trefně komentuje dění ve společnosti a zejména v energetice či finančnictví, prošel

nečekanou změnou.

Účet, který odkazoval na satirický seriál Blaník, poslední měsíc naznačoval svůj odchod z Twitteru, když svoje jméno po písmenech zkracoval, až v poslední dny roku zbylo jen Ž.

Místo odchodu se z něj ale úderem silvestrovské půlnoci stal účet podporující kandidátku TOP 09 do voleb do Evropského parlamentu s názvem Spojené síly pro Evropu a podtitulem Podporujeme kandidátku do EP vedenou Jiřím Pospíšilem. Právě jeho fotografie je nyní profilovým obrázkem účtu. Ten odkazuje také na webové stránky TOP 09.