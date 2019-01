Lidé, kteří shání bydlení, jsou ve stále svízelnější situaci. Ceny bytů a domů stoupají, podmínky pro získání hypoték se zpřísňují a nabídka bydlení je stále menší. Situaci neulehčuje ani fakt, že se česká města v minulosti ve velkém zbavovala obecních bytů. Podle ministerstva pro místní rozvoj se jich od 90. let zprivatizovalo zhruba 600 tisíc. Novou výstavbou se přitom nikdo příliš nezabýval.

Nyní se situace začíná měnit. Stále více tuzemských měst se plánuje postavit do role developera a výstavbu obecních bytů obnovit. Cílem je zajistit dostupné bydlení pro lidi v těžké životní situaci, mladé rodiny a také potřebné profese, jako jsou například učitelé či zdravotní sestry. V Praze, kde jsou náklady na bydlení vůbec nejvyšší, se již například politici bojí toho, aby potřební lidé nezačali odcházet za město. To se v minulosti stalo například v Londýně.

Praha se proto po letech rozhodla pustit do výstavby obecních bytů. Loni na podzim odstartovala stavbu osmi bytových domů na Černém Mostě. Za 880 milionů korun na místě postaví 182 bytů. Projekt město financuje z fondu rozvoje dostupného bydlení. Právě do něj v posledních letech přitékaly peníze z privatizace. Aktuálně na něm jsou zhruba tři miliardy korun. Bytové domy chce Praha do budoucna stavět například také v Dolních Počernicích. Více než tři stovky bytů pro obyvatele ve finanční tísni by mohly vzniknout také přestavbou hotelu Opatov na Jižním Městě.

Bytovou krizi řeší také v Brně, a to hned několika způsoby. Jedním je družstevní bydlení. Město plánuje zakládat s lidmi družstva, která si vezmou hypotéku na stavbu domu s byty na městském pozemku. Po jejím splacení město z družstva vystoupí a byty zůstanou lidem. O vstup do takového družstva projevilo zájem již přes 700 lidí, kteří na radnici poslali přihlášku. První domy by podle odhadů brněnského magistrátu mohly stát za pět až šest let. Brno tím cílí především na mladé lidi do 36 let, kteří nemohou sami získat hypotéku, ale mohou splácet.