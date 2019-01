Česká ekonomika bude v roce 2019 růst tempem 2,2 procenta. Kvůli pokračujícímu nedostatku lidí na trhu práce pak dál porostou mzdy o 6,5 procenta, a to stále rychleji než produktivita práce. Inflace se bude držet nad dvěma procenty a měnová politika centrální banky by měla být méně agresivní než loni. Vyplývá to z výhledu české ekonomiky v roce 2019, který sestavil tým ekonomů společnosti Deloitte.

"U nás i ve světě bude rok 2019 ve znamení postupujícího podzimu v hospodářském cyklu. Rozkolísanost na finančních trzích a obavy z geopolitických rizik budou živit obchodní války USA se světem, brexit, těžko udržitelné veřejné finance v Itálii, parlamentní volby v Řecku i volby do Evropského parlamentu," popsal největší rizika hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Globální ekonomika podle předpovědi Deloitte v roce 2019 zpomalí na růst čtyři procenta, v eurozóně pak na 1,8 procenta. V Česku pak očekávají její ekonomové zpomalení růstu HDP na 2,2 procenta. To se ale výrazně na trhu práce neprojeví. Nezaměstnanost zůstane nízká a růst mezd bude jen o něco pomalejší než loni. Rok 2019 bude čtvrtým v řadě, kdy mzdy porostou rychleji než produktivita práce.

"Mzdová inflace bývá předchůdcem růstu spotřebitelských cen. K inflaci ve spotřebitelských cenách přispěje také růst cen potravin kvůli loňské nízké úrodě a zdražení energií na začátku tohoto roku. Inflace by se měla po celý rok 2019 pohybovat nad dvěma procenty a zůstane v tolerančním pásmu ČNB," upozornil Marek.

Vyhlídka zpomalujícího růstu ekonomiky a inflace v mezích inflačního cíle dává prostor k oddechu měnové politiky. Na začátku roku Česká národní banka nejspíše ještě jednou zvýší úrokové sazby, po zbytek roku by ale mohly sazby zůstat stabilní.

V rozpočtové oblasti se projeví celá řada opatření přijatých v roce 2018, od růstu platů ve veřejném sektoru, přes valorizaci penzí až po zavedení slev na jízdné pro studenty a seniory. Výsledkem by měl být pokles přebytku vládního sektoru v roce 2019 na 0,8 procenta HDP. Dluh vládního sektoru by měl v roce 2019 opět klesnout, a to proti loňsku o 2,4 procentního bodu na 28,9 procenta HDP.

Rok 2019 se podle analýzy Deloitte ponese v duchu nervozity ohledně zpomalování růstu ekonomiky. Ačkoli je to v hospodářském cyklu běžná situace, naplněním některých geopolitických rizik by zpomalení globální ekonomiky mohlo být citelnější, uzavřel Marek.

Růst české ekonomiky letos podle odhadů 16 tuzemských odborných institucí mírně zpomalí na 2,9 procenta z loňských odhadovaných tří procent. Stejně tak zpomalí růst mezd, ale i tak zůstane poměrně vysoký kvůli stále velmi nízké nezaměstnanosti, která přetrvá i v dalších letech. Inflace naopak stoupne z loňských odhadovaných 2,3 procenta na 2,4 procenta.