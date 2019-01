V roce 2018 bylo v Česku vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, což bylo nejméně za posledních 11 let. Zároveň bylo vyhlášeno 5418 bankrotů podnikatelů, nejméně za posledních šest let. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou v pondělí firma poskytla ČTK.

"Počet bankrotů podnikatelských subjektů v posledních letech dlouhodobě výrazně klesá. Za pouhé čtyři roky se počet bankrotů obchodních společností snížil téměř o polovinu a počet bankrotů téměř o třetinu. Za jejich poklesem nadále stojí příznivá makroekonomická situace. Vedle přetrvávající vysoké zahraniční poptávky se díky déletrvající nízké nezaměstnanosti a rostoucím reálným mzdám zvyšuje také domácí poptávka a tím ochota spotřebitelů k vyšším útratám," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Počet bankrotů firem klesl v roce 2018 proti roku 2017 o 120, tedy o 16 procent. Snížil se rovněž počet návrhů na bankrot obchodních společností, a to o 288 (21 procent). Počet bankrotů podnikatelů se meziročně snížil o 926 (o 15 procent). Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů meziročně klesl o 1357, tedy o 19 procent.

Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů, které je stejné jako osobní bankrot, klesl meziročně o 738 na 5211 oddlužení. Počet bankrotů podnikatelů bez započtení oddlužení klesl meziročně o 188 na 207, tedy o 48 procent.

V prosinci 2018 bylo vyhlášeno 41 bankrotů obchodních společností, o 16 méně než v předchozím měsíci. Zároveň bylo podáno 84 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 17 méně než v listopadu. Bylo vyhlášeno 329 bankrotů podnikatelů, o 157 méně než v předchozím měsíci a zároveň nejméně od dubna roku 2013. V prosinci bylo zároveň podáno 391 návrhů na bankrot podnikatelů, o 114 méně než v listopadu.

V roce 2018 bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (249), dále v Jihomoravském kraji (82) a v Moravskoslezském kraji (64). Naopak nejméně firemních bankrotů bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (devět), v Karlovarském a v Libereckém kraji (shodně 15 bankrotů).

Nejvíce bankrotů firem bylo vyhlášeno v obchodu (174), dále v průmyslu (115) a ve stavebnictví (83). Nejméně naopak v zemědělství a dobývání (20), ubytování a stravování a též v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (po 36).

Počet bankrotů podnikatelů se v roce 2018 snížil ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde vzrostl o pět procent. Nejrychleji se jejich počet snížil v kraji Vysočina, a to o 25 procent. Následoval Liberecký kraj (pokles o 24 procent) a Jihočeský kraj s poklesem o 21 procent.

Počet firemních bankrotů

Právnické osoby Fyzické osoby - podnikatelé Celkem Leden 2017 84 594 678 Únor 2017 82 513 595 Březen 2017 68 700 768 Duben 2017 69 500 569 Květen 2017 53 514 567 Červen 2017 58 456 514 Červenec 2017 45 678 723 Srpen 2017 56 552 608 Září 2017 64 445 509 Říjen 2017 78 478 556 Listopad 2017 73 478 551 Prosinec 2017 39 436 476 Leden 2018 59 422 481 Únor 2018 48 480 528 Březen 2018 68 468 536 Duben 2018 45 456 501 Květen 2018 63 569 632 Červen 2018 58 485 543 Červenec 2018 60 377 437 Srpen 2018 50 484 534 Září 2018 34 425 459 Říjen 2018 66 437 503 Listopad 2018 57 486 543 Prosinec 2018 41 329 370

Zdroj: CRIF