Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým průměrem, zaostává ale například za Slovenskem. V Česku připadá na 10 tisíc zaměstnanců 101 robotů, zatímco světový průměr činí 74. Na Slovensku je poměr o třetinu vyšší než v Česku. Podle studie HSBC bude ČR do budoucna potřebovat čím dál větší využití robotů kvůli úbytku populace v pracovním věku. Nejvyšší míru automatizace ve výrobním sektoru má Jižní Korea s 631 roboty na 10 tisíc zaměstnanců.

Studie "Svět v roce 2030" předpovídá ekonomický vývoj v 75 zemích světa pro příštích 11 let. Českou republiku řadí do skupiny rozvíjejících se trhů, u kterých předpokládá nejsilnější dlouhodobý ekonomický růst. HDP Česka by podle ní měl v roce 2030 dosáhnout úrovně zhruba devíti bilionů korun. V roce 2017 podle údajů Českého statistického úřadu HDP dosáhl pěti bilionů korun. Podle HSBC česká ekonomika poroste přesto, že se do čtyř let sníží počet Čechů v produktivním věku o 1,5 procenta.

"Aby mohlo dojít ke zřetelnému zvýšení světového HDP, musí průmyslový posun vést právě cestou robotizace a zvýšené automatizace. V současné době čelíme úbytku pracovní populace a zároveň nízkým investicím do automatizace, což zapříčiní, že se jednotlivé státy octnou v situaci, kdy bude jejich produkce klesat. A to České republice s předpokládaným poklesem počtu obyvatel na 10,5 milionu v roce 2030 hrozí," uvedl generální ředitel HSBC Bank Česká republika Richard Keery.

Česko je na tom v robotizaci lépe než například Maďarsko nebo Polsko, růst počtu robotů ale není dostatečně rychlý, uvádí HSBC. Podle údajů Mezinárodní federace robotiky narostl mezi roky 2010 a 2015 počet nově instalovaných robotů v České republice o 40 procent, avšak podle letošního výzkumu agentury Ipsos přesto téměř třetina ze stovky dotazovaných českých firem musela v roce 2017 odmítat objednávky kvůli nedostatku pracovních sil a jedna čtvrtina vyjádřila potřebu urychlit plány automatizace výroby.

Nejvyšší míru automatizace ve výrobním sektoru má Jižní Korea s 631 roboty na 10 tisíc zaměstnanců, tedy šestkrát víc než v Česku. HSBC této zemi predikuje do roku 2030 zhruba 30procentní nárůst HDP, pokles populace v produktivním věku tam přitom klesne do roku 2030 o desetinu. Na druhém místě v robotizaci je Singapur s 500 roboty na 10 tisíc zaměstnanců, třetí Německo jich má okolo 300.

Podle studie HSBC se Česko může v příštích letech těšit na nadprůměrný sociální pokrok, příjmy a kvalitu života. Zpráva ale zdůrazňuje, že tento stav ještě není zárukou zvyšující se konkurenceschopnosti. Česko se bude potýkat v příštích letech se sníženou plodností v podobě 1,6 dítěte na jednu matku, což způsobí už do roku 2023 úbytek populace v produktivním věku o 1,5 procenta. Celková populace by do roku 2030 měla klesnout na 10,5 milionu obyvatel ze současných 10,6 milionu.

Vyšší růstový potenciál a schopnost konkurovat rozvinutým trhům předpovídá HSBC spíše chudším zemím s vysokou mírou růstu populace. Mezi tyto země se řadí zejména Čína, Indie, Bangladéš, Filipíny, Pákistán, Vietnam a Malajsie.