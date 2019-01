Premiér Andrej Babiš ukončil spolupráci se svým poradcem pro dopravu Romanem Lennerem. A to poté, co HN v úterý upozornily na Lennerovy rozsáhlé podnikatelské aktivity při výstavbě dálnice D11.

O Babišově rozhodnutí nepokračovat ve spolupráci informoval Deník N. Ten také citoval premiéra, který se prý s Lennerem viděl jen asi čtyřikrát v životě.

"Není to můj poradce. Je to člověk, se kterým jsem mluvil v minulosti a označil jsem ho tak v čase, ale ve spolupráci jsme nepokračovali," tvrdí Babiš. Prý také donutil Ředitelství silnic a dálnic, aby se k celé věci vyjádřilo, když tak za tři týdny nebylo schopno učinit.

Jak HN informovaly, Lenner má pod palcem prakticky celou výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic.

Do projekčních prací a dozoru nad stavbou se postupně zapojily tři firmy, které přímo či nepřímo Lenner ovládá: Valbek, IBR Consulting a Novák & Partner. Každá v jiné roli. Tyto firmy pracují pro ŘSD i pro konsorcium stavebních firem Eurovia−Metrostav−Swietelsky. Lenner tak stojí zároveň na straně investora i dodavatele stavby. To se jeví jako střet zájmů. "Uznávám, že to tak někdo může vnímat," připustil na dotaz HN dosavadní Babišův poradce.

Tvrdí ale, že se v konfliktu zájmů nenachází, protože ve firmách IBR Consulting ani v Novák & Partner není jednatelem a firmy prý neřídí.

Že se o střet zájmů nejedná, jelikož jde o rozdílné firmy s rozdílnými identifikačními čísly, uvedlo i ŘSD. Naopak bývalá manažerka ŘSD Miloslava Pošvářová je přesvědčena, že se Lenner do konfliktu zájmů dostal. "Vracíme se zpět k tomu neblahému systému, který byl u nás zaveden někdy v letech 2003 až 2008. Pro Ředitelství silnic a dálnic je to takhle pohodlnější, stát ale nad výstavbou dopravní infrastruktury ztrácí kontrolu. Vše je v rukou soukromých firem," domnívá se Pošvářová.