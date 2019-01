Ve čtvrtek v 10:00 zahájil exekutor vyklizení budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově, kde sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Zástupci centra nadále odmítají objekt opustit a na 09:00 svolali příznivce na nenásilný happening. Akci nahlásili na magistrátu jako demonstraci ke čtvrtečnímu dni tuleňů, lachtanů a velryb, na místo dorazila policie, aby svolavatele demonstrace poučila o jejich právech a povinnostech.

Exekutor Ivo Luhan do budovy hlavním vchodem nevstoupil, konstatoval, že mu to nebylo umožněno a do budovy se rozhodl vstoupit s bezpečnostní službou vedlejším vchodem a dobýval se do ní beranidlem. Nakonec se do budovy dostal zadním vchodem. Zaměstnanci exekutora blokují příznivce Kliniky, kteří se snaží do domu vstoupit za nimi. Následně se exekutor rozhodl přivolat policii, ta na místo okolo 10:30 přijela.

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která objekt vlastní, by podle nich měla od exekuce ustoupit a budovu by mohlo převzít město. Správa železnic však obojí odmítá.

SŽDC chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Podle aktivistů rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci. Praha už SŽDC kvůli tomu oslovila, podle organizace nicméně není z právních důvodů možné budovu převést na jiného vlastníka. Zástupci Kliniky, která v objektu působí od roku 2014, se proti exekuci opakovaně bránili, soudy všech instancí však jejich námitky zamítly.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podle jejího generálního ředitele Jiřího Svobody následující den po vyklizení Autonomního sociálního centra začne se stabilizací budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově.