V půlce prosince vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) závazné varování před čínskými telekomunikačními společnostmi Huawei a ZTE. Podle úřadu jsou obě firmy úzce napojeny na čínský komunistický režim a Čína by mohla jejich prostřednictvím provádět v Česku průmyslovou špionáž. Ze zmíněného varování vyplývá, že státní instituce a strategické společnosti, jako jsou mobilní operátoři nebo polostátní ČEZ, se musí čínských technologií zbavit nebo je alespoň dodatečně zabezpečit.

K podobně ráznému kroku se české bezpečnostní složky zatím ještě nikdy neuchýlily a kauza kolem Huaweie vyvolala i velké pozdvižení mezi politiky v čele s premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem. Zatímco Zeman ve svém vánočním poselství varoval před údajnou "špionománií", Babiš se nechal slyšet, že vláda bezpečnostní riziko čínských technologií od Huaweie a ZTE vnímá. "Zařídíme se tak, aby bezpečnostní infrastruktura Česka nebyla nikým ohrožena," dodal premiér začátkem ledna.

Sám Huawei už několikrát odmítl, že by pro český stát představoval bezpečnostní riziko. Šéf české a slovenské pobočky společnosti Radosław Kedzia nyní říká: "Na českém trhu je spousta dalších výrobců. Tak proč se kyberúřad nezaměřil taky na ně? Za dobu našeho fungování jsme obdrželi několik ocenění a certifikátů za náš systém zabezpečení. Takže si nemyslím, že tady je nějaký problém," říká Kedzia ve vůbec prvním rozhovoru, který k aktuální kauze, která kolem jeho firmy propukla, poskytl. V rozhovoru pro HN dále popisuje, jak se jeho firma hodlá proti podezřením z kyberšpionáže bránit.

HN: Když se podíváme na varování úřadu pro kybernetickou bezpečnost, okamžitá reakce vaší firmy spočívala v popření těchto obav. Mohl byste nyní pozici Huaweie více rozvést?

Tohle jsme řekli už několikrát, ale myslím, že je důležité to zopakovat: jsme soukromá společnost, operujeme po celém světě ve více než 170 zemích. Za posledních třicet let našeho fungování jsme nikdy neměli žádné problémy s kyberbezpečností. Pro to, z čeho jsme nyní obviňováni, neexistují žádné důkazy.

Huawei považuje kyberbezpečnost za klíčovou součást svého byznysu a to platí pro všechny hráče na trhu. Každý, kdo vyrábí telekomunikační zařízení, musí brát kyberbezpečnost velmi vážně. Povědomí o ní se prolíná do všech vrstev naší společnosti – od vrcholového vedení až po spodní patra. Každý musí projít bezpečnostním prověřením a každoročním testováním. Zabezpečení našich systémů je navíc hluboce zakořeněné v našem produktovém vývoji. Je to zkrátka součást naší DNA.

HN: Jak jste již řekl, nejsou tady žádné důkazy, které by potvrzovaly obavy o míru zabezpečení systémů od Huaweie. Jde ale něco takového vůbec dokázat? Bezpečností záležitosti jsou vždy velmi citlivé a většinou utajované. Západní zpravodajské služby včetně české BIS přitom již několikrát zmínily Huawei jako problematickou společnost. Je to náhoda?

Nejsem si jistý, jestli je to náhoda. Myslím si ale, že pokud mluvíme o kyberbezpečnosti, musíme také mluvit o technologiích. Všechny systémy, které jsou vyráběny kýmkoliv, se musí řídit mezinárodními standardy. Pokud jde o standardy pro technologie, pro přenos dat nebo pro jejich ukládání, musí se jimi řídit. My máme všechny certifikáty, řídíme se všemi standardy a co víc, my jsme jako jeden z hlavních hráčů na trhu společně s dalšími klíčovými hráči součástí tělesa, které tyto standardy vytváří. Nemyslím si, že tady je problém.

Ohledně kyberbezpečnosti jde také o to, jak jsou různá zařízení obsluhována. Nemyslím si, že by měla být bezpečnostně závadná jen proto, že jsou spojena s nějakým konkrétním prodejcem z nějaké konkrétní země.

HN: Někteří bezpečností experti zmiňují takzvaná zadní vrátka ve vaší infrastruktuře, tedy úmyslné technické chyby, kterými může někdo nepovolaný do chodu mobilních sítí nebo jiných technologií skrytě zasahovat. Nacházejí se ve vašich systémech taková zadní vrátka?

To je velmi jednoduché otestovat. My se ohledně tohoto cítíme být velmi jistí a také velmi otevření. V Evropě už máme testovací centra na kyberbezpečnost a chystáme se otevřít další v Bruselu. A až k tomu dojde, rádi v takovém centru uvítáme zástupce médií, našich obchodních partnerů i jakýchkoliv jiných společností, kteří si mohou míru našeho zabezpečení sami otestovat. Nemáme co skrývat.

HN: Je ale vůbec možné nezávisle otestovat, zda nemohou být vaše technologie bezpečnostně nezávadné? Síla know-how je přece jenom na vaší straně.

Všechna zařízení musí dodržovat standardy. Tyto technologie nepřišly včera, na trhu jsou desetiletí. My všichni žijeme ve stejném světě technologické standardizace. Věřte mi, že všichni firemní zákazníci, jako jsou třeba mobilní operátoři, naše systémy před ostrým startem nejprve testují. Dokonce i premiér Babiš řekl, že většina mobilních operátorů v Evropě používá naše technologie – 95 procent z nich. Myslíte, že by je spustili, aniž by je předtím otestovali?

HN: Na druhou stranu několik z nich, třeba britský operátor BT nebo někteří operátoři na Novém Zélandu a v Austrálii, říkají, že už Huawei nechtějí.

Ne, tohle neříkají. BT řekl, že změní svoji páteřní síť. K tomuto kroku se ale rozhodl už před dvěma lety.

HN: Huawei ale třeba na oznámení britského operátora reagoval tak, že ohlásil, že ve Velké Británii zvýší své investice do kybernetické bezpečnosti, aby zmírnil bezpečnostní obavy…

Všechno záleží na interpretaci.

HN: A co Deutsche Telekom, vlastník českého T-Mobilu? Neřekl sice, že nechce spolupracovat se společností Huawei, ale řekl, že musí přehodnotit spolupráci s čínskými telekomunikačními společnostmi.

Ne, oni řekli, že znovu ověří své dodavatele.

HN: Ale že konkrétně ověří ty čínské.

Ne. To neřekli. Nevím, kde se to vzalo.

(Skupina Deutsche Telekom 14. prosince loňského roku agentuře Reuters napsala: "Deutsche Telekom bere vážně celosvětovou diskusi o bezpečnosti síťového zařízení od čínských prodejců." – pozn. red.)

HN: Nemůžete ale popřít, že západní země a někteří jejich operátoři se od Huaweie odvracejí. Proč se to nyní podle vás děje po celém světě?