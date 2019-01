V novém Respektu najdete

Hlavní komentář:

Varování do kybernetické budoucnosti: Miloš Zeman předvedl čínské riziko Huawei v praxi

Téma:

Dva životy Jana Palacha: Padesát let od nejradikálnějšího protestu českých dějin

Esej Petra Pitharta:

Nevyslovitelná minulost

Rozhovor s Janem Sokolem:

Palacha bylo těžké pochopit

Darovat vlastní tělo: Sebeupalování s politickou či náboženskou motivací provází moderní dějiny

Agenda:

Ano, bude průměr: Kolik ministr Ťok skutečně postavil kilometrů dálnic

O kom se mluví:

S vámi prostě ne: Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen se ostře ohradila proti čínské výhrůžce násilého sjednocení

Kontext:

Zlatá dotační vejce: Jak se dá kouzlit s veřejnými penězi v oboru, který je blízký premiérovi i ministru zemědělství

Rozhovor:

Nejde všechno do kytek: S ekonomem Zdeňkem Kudrnou o tom, co je prosperita a co klam a jak poznat nástup další krize

Kultura:

Královna mezi králíky: Řecký režisérský podivín Jorgos Lanthimos natočil zábavnou grotesku z britského dvora

Civilizace: