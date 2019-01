V noci na pondělí se opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny na 15 tisíc, a to hlavně kvůli silnému větru. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech. Dopravu na silnicích komplikují padající stromy a rozbředlý, místy namrzající sníh. Jablonec nad Nisou po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně.

V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve vystoupal počet míst bez proudu až na 18 tisíc. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny jen kolem 3000. Vítr pak ale začal shazovat další stromy a větve na vedení. "Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr," popsala v pondělí příčiny pádů stromů mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Energetici se vraceli v noci stále do stejných lokalit, především v Libereckém, Karlovarském a Královéhradeckém kraji a nově také v Ústeckém a Plzeňském kraji. Šlo hlavně o horské oblasti. "Je to mravenčí práce. Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme během dnešního dne," uvedla mluvčí ČEZ. Nejklidněji je na Moravě, kde nejsou téměř žádné poruchy.

Jablonec nad Nisou v pondělí k 9:00 po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. Řidiči mohou nadále parkovat zdarma na městských parkovištích, přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. "Z města bylo k dnešnímu dni odvezeno celkem 8300 tun sněhu. Parkovací automaty zůstávají až do odvolání vypnuté a samozřejmě i v následujících dnech budeme pokračovat v odklízení sněhu," uvedla mluvčí radnice Markéta Hozová. Úklid zkomplikovala obleva. "Sníh je teď mokrý, těžký," dodala mluvčí.

Silničáři v pondělí ráno uzavřeli sněhem zavátou silnici I/25 od abertamské křižovatky nad Jáchymovem směrem na Boží Dar a silnici první třídy číslo 11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Uzavřeny zůstávají i další silnice v Krušných horách. Kromě sněhu a větru na silnicích hrozí i pády stromů.

Vozovky ve vyšších polohách pokrývá většinou uježděná vrstva sněhu o tloušťce od pěti do 15 centimetrů krytá posypem, hrozí navíc jejich namrzání. V nižších polohách jsou po chemickém ošetření holé a mokré, místy na nich leží zbytky rozbředlého sněhu.

Na části silnic v Moravskoslezském kraji je zledovatělá vrstva či namrzající sníh. Především na silnicích nižších tříd na Bruntálsku, Opavsku a Frýdecko-Místecku musí řidiči jezdit opatrněji. Silnice ve Zlínském kraji byly v pondělí ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravu na Vysočině a ve vyšších polohách Olomouckého a Královéhradeckého kraje komplikuje vysoká vrstva rozbředlého sněhu na vedlejších silnicích. Jihočeské vozovky zůstávají většinou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. V Libereckém kraji dopravu i dodávky elektřiny nadále komplikují padající stromy.

Přes noc sněžilo v Krkonoších a v Orlických horách, v nižších polohách pršelo. Na poryvy větru by si měli dát pozor řidiči na dálnici D11. Teploty se v pondělí ráno pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho stupně.

Meteorologové upozorňují na přeháňky, které mohou být ráno v polohách nad 500 metrů nadmořské výšky i sněhové. Během dne pak postupně očekávají sněhové srážky i v nižších polohách. K večeru se ojediněle může tvořit náledí a kvůli větru ve vyšších polohách místy i sněhové jazyky.