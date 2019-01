Stát v letech 2013 až 2017 vyplatil nevládním a podobným organizacím 61 miliard korun. Největší roční suma, téměř 13,6 miliardy korun, připadá na rok 2017, čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Nejvíc peněz proudí do sportu, především do fotbalu. Vyplývá to z dat ministerstva financí, která v pondělí zveřejnil server Deníku N. Vypracovat přehled dotací pro neziskové organizace nechal loni premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu na letošní rok.

Největší sumu z balíku rozděluje ministerstvo školství, v součtu za zmíněných pět let to bylo víc než 28,2 miliardy korun. Následuje ministerstvo práce a sociálních věcí s 18,6 miliardy a ministerstvo pro místní rozvoj s víc než 3,5 miliardy korun. Částka ministerstva školství je nejvyšší, protože obsahuje i dotace pro sport. Dostává je téměř 5000 příjemců, z celkové částky resortu je to více než polovina peněz a od roku 2015 suma roste. Největším příjemcem je Fotbalová asociace České republiky, která v letech 2013 až 2017 dostala 1,89 miliardy korun.

Podklady podle ministerstva financí sloužily k přípravě letošního rozpočtu. Od ledna také ministerstvo spustilo systém s přehledem peněz poslaných neziskovým organizacím. "Naším cílem je zvýšit transparentnost poskytování dotací ze státního rozpočtu. Proto jsme 1. ledna 2019 spustili novou funkcionalitu Státní pokladny, díky níž máme přehled o všech vyplacených dotacích podle jednotlivých příjemců," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Státní pokladna je systém, který slouží k lepšímu přehledu o výdajích státu.

Neziskové organizace loni kritizovaly výrok Schillerové ze začátku srpna, že by ze 14 miliard korun ročních dotací pro neziskové organizace ráda ušetřila tři miliardy. Po vlně kritiky, která směřovala i na premiéra, Babiš uvedl, že vláda bude postupovat podle analýzy, kterou nechal vypracovat.

Pro letošní rok mělo zvýšení či snížení dotací pro neziskové organizace každé ministerstvo ve své vlastní moci, ale Schillerová i Babiš ministry vyzvali, aby byly peníze přidělovány efektivně. Množství peněz proudících do neziskových organizací ze státního rozpočtu loni kritizoval prezident Miloš Zeman a vyjádřil se pro snížení částky. SPD návrh státního rozpočtu na letošní rok nepodpořila mimo jiné s odůvodněním, že se v něm přidává politickým neziskovým organizacím.

Třeba ministerstvo zahraničí výrazné zvýšení či škrty pro letošní rok neplánuje, uvedl jeho mluvčí Michal Bucháček. "V rámci dotací pro nestátní neziskové organizace na uskutečnění jejich projektů dochází pro rok 2019 ke zrušení programu Podpora boje proti korupci v ozbrojených silách. Finanční prostředky plánované na ostatní dotační programy zůstávají pro rok 2019 zhruba na stejné úrovni jako pro rok minulý," řekl serveru Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.