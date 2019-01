V Krkonoších byl v úterý po vydatném sněžení v minulých dnech vyhlášen čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice. ČTK to zjistila od zástupců horské služby. Čtvrtý stupeň znamená vysoké nebezpečí lavin a možnosti túr jsou velmi omezené. Jde o nejvyšší stupeň vyhlašovaný v Krkonoších. Na většině ohrožených cest hrozí sesuvy samovolných lavin středního i velkého rozsahu. Čtvrtý stupeň se v Krkonoších vyhlašuje minimálně.

"Nedoporučujeme návštěvníkům hor, aby navštěvovali turistické cesty nebo skialpinistické trasy, které procházejí lavinovými katastry, a nedoporučujeme pohyb na svazích o sklonu větším než 25 stupňů. Hrozí samovolné uvolnění lavin, a tím pádem je možnost dojezdu lavin i na tyto turistické cesty," řekl v úterý náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

Podle něj v nynější situaci nelze vyloučit sesuvy sněhu i mimo lavinové katastry. "V Krkonoších ale nejsou ohrožena lidská sídla ani sjezdovky. Kdyby tomu tak bylo, museli bychom vyhlásit pátý stupeň, ale ten se tady nikdy nevyhlašuje," řekl Jirsa.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě ani přístupové cesty.

Na hřebenech Krkonoš leží okolo 190 centimetrů sněhu. Za poslední dny připadlo 145 centimetrů sněhu za působení silného větru, který přemístil nový a volný sníh na závětrné strany, kde se vytvořily sněhové polštáře a tvrdé desky. Podle úterního hlášení horské služby hrozí v Krkonoších laviny z nového sněhu a laviny deskové. "Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svahů pouze slabou stabilitu. Uvolnění laviny je možné již při minimálním dodatečném zatížení, a to na mnoha strmých svazích. Dají se předpokládat samovolné laviny velkých, ale i velmi velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí," uvedl v úterý na webu Robert Dlouhý z horské služby. Lidé by podle něj neměli vstupovat na svahy se sklonem nad 30 stupňů. Čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí by měl platit i ve středu.

Také v úterý by mělo na hřebenech Krkonoš sněžit za silného větru. Horská služba proto nedoporučuje hřebenové túry, upozorňuje také na to, že místy je zaváté tyčové značení. Na hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno minus osm stupňů Celsia, mlha a v okolí ležel více než metr a půl sněhu. Vítr dosahoval v nárazech až 90 kilometrů v hodině. Ani v úterý ráno se kvůli silnému větru nerozjela lanovka na Sněžku, a to ani ve spodním úseku z Pece na Růžovou horu.

Čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí byl podle informací ČTK v Krkonoších naposledy vyhlášen na několik dní 17. února 2012, předtím 18. února 2009 a také v únoru roku 2006. Zřejmě nejkritičtější byla situace v lednu 2002, kdy na některých svazích sněhová vrstva dosahovala až osmi metrů. Horská služba tehdy uvažovala i o odstřelu lavin, ale vedení Krkonošského národního parku a tehdejší okresní úřad to zamítly.

Lavinové nebezpečí horská služba vyhlásila v této zimní sezoně poprvé 10. prosince, a to o síle prvního stupně. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň po dalším sněžení 13. prosince a kleslo zpět na první 17. prosince. Druhý stupeň byl znovu vyhlášen 22. prosince. Třetí stupeň platil od 3. ledna.

Jedna z nejmohutnějších lavin v novodobé historii Krkonoš sjela v únoru 2015 do Modrého dolu. Lavina zasáhla plochu 20 hektarů, na délku měřila 1106 metrů, délka odtrhu byla 506 metrů, a dokonce vyjela do protisvahu. Tehdy platil v Krkonoších druhý lavinový stupeň.