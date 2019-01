Za přítomnosti většiny obžalovaných v úterý u Krajského soudu v Praze začalo jednání v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Obžaloba viní devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Politik před začátkem zopakoval, že žádné úplatky nebral. Ani v odposleších o tom podle něj nejsou důkazy.

Bývalý hejtman také znovu upozornil na to, že se případ dostává k soudu až sedm let po pořízení odposlechů. "Za to by se měl někdo zodpovídat," prohlásil. K soudu si Rath přinesl transparent s obrázkem hlemýždě a nápisem prokurátor.

K soudu dorazila ústřední trojice celé kauzy - Rath a bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová se svým manželem Petrem Kottem. Přišli také někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát a jeho podřízený Jiří Anděl. Omluvili se manažer zdravotnické firmy Puro-Klima Martin Jireš, šéf firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský a podnikatelka Lucie Novanská.

U soudu je i zástupce Středočeského kraje Petr Kohout. Kraj se k jednání připojil s náhradou škody. Podle současného vedení vznikla hejtmanství v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia škoda tři miliony korun. K samostatnému projednání vyloučila soudkyně Iva Říhová případ společnosti ML Compet, kterou vedla Novanská a která pro zadavatele pořádala některé tendry. Zástupci ostatních firem se buď dostavili, nebo omluvili.

Rath a Kottovi si podle obžaloby domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Za přijetí úplatku je v druhé větvi kauzy obžalován ještě Houdek, který podle státního zástupce Jiřího Pražáka dostal 740 000 korun od vítěze tendru na dodání 48 sanitních vozů. Obžalobě z podplácení pak čelí Pilát, Jireš a Drážďanský. Anděl pak podle žalobce upravoval zadání veřejných zakázek a Novanská, která spolupracovala s Kottovou, machinace s tendry umožňovala.

Z firem stojí u soudu Aveza, ML Compet, Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. V případě společností se soud vrátí i k zakázkám už projednávaným při první části kauzy. Obžaloba se týká například i rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice.

Manželé Kottovi v úterý obžalobu odmítli. "Obžaloba je založena na celé řadě nepravdivých tvrzení a věcí, které se nestaly," prohlásili před trestním senátem shodně. Dále odmítli vypovídat, později se prý možná vyjádří ke konkrétním událostem. Odpoledne by měl pravděpodobně začít vypovídat Rath.

Úterní jednání začalo se skoro hodinovým zpožděním. Zazněly požadavky na odročení kvůli tomu, že spis není kompletní, či námitky proti státnímu zástupci.

DVĚ VĚTVE RATHOVY KAUZY: Druhá větev Rathovy kauzy Jde o zakázky za více než 700 milionů korun, konkrétně o rekonstrukci či výstavbu pavilonů nemocnic v Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi a dodávky sanitek pro záchrannou službu. V říjnu 2013 policie obvinila v této větvi osm firem a devět lidí včetně Davida Ratha. Obvinění prý požadovali u zmanipulovaných zakázek úplatky za 66,4 milionu korun, z toho měli převzít 3,4 milionu korun. V lednu 2017 vrátil Krajský soud v Praze druhou větev kauzy k došetření. Důvodem byly nezákonně pořízené odposlechy, kvůli kterým měly být ze spisu odstraněny některé důkazy. Nejvyšší soud ale v červnu 2017 naopak konstatoval, že odposlechy jsou platné. První větev Rathovy kauzy Jde o manipulaci zakázek na modernizaci kladenské, kolínské či mladoboleslavské nemocnice, opravy zámku v Buštěhradě či budovy gymnázia v Hostivici. Za zajištění vítězství v tendrech brali podle obžaloby manželé Kottovi s Davidem Rathem úplatky, o které se dělili. Převzít podle spisu stihli 38 milionů korun, pak je zatkla policie. Celá kauza začala v polovině května 2012, kdy byl Rath zadržen s krabicí, v níž bylo sedm milionů korun. Krajský soud v Praze v dubnu 2015 vynesl nepravomocný rozsudek nad devíti obžalovanými. Kottovým, které soudce označil za organizátory, uložil 7,5 roku vězení, další z obžalovaných odsoudil na pět let až po podmínečné tresty. V červenci téhož roku soud vynesl nepravomocný verdikt nad Rathem. Vyměřil mu nepodmíněný trest 8,5 roku a propadnutí majetku. V říjnu 2016 pražský Vrchní soud rozsudek zrušil. Důvodem byly použité odposlechy, stěžejní důkazy obžaloby, které byly podle vrchního soudu pořízeny nezákonně, a v hlavním líčení je proto nelze použít. V červnu 2017 Nejvyšší soud rozhodl, že výsledky odposlechů jsou použitelné jako důkazy. Konstatoval, že vrchní soud porušil zákon ve prospěch obžalovaných. Nejvyšší soud ovšem nemohl přímo zrušit verdikt vrchního soudu. Kauza se tak v říjnu 2017 vrátila opět ke Krajskému soudu v Praze. Loni v červnu Krajský soud v Praze opět odsoudil Ratha na 8,5 roku vězení, o rok nižší trest dostali Kottovi. Soud také nařídil, aby Rathovi propadlo zhruba 22 milionů korun, které mu zabavila policie, u manželů Kottových šlo zhruba o 17 milionů korun a akcie. Rath, Kottovi i další rozsudek soudu odmítli a odvolali se.